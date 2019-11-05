高雄／第三勢力相拉抬 跨黨合作打選戰
2019-11-05 23:49
聯合報 記者蔡孟妤
、蔡容喬
／高雄報導
立委選情白熱化，高雄出現第三勢力相互拉抬、跨黨站台情形，親民黨、台灣民眾黨盼在藍綠夾擊中突圍，衝高政黨票，民眾黨立委參選人李佳玲昨天成立競選辦公室，親民黨「友軍」參選人秦詩雁就「跨區」來站台，採跨黨合作模式打選戰。
台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，在高雄市一口氣提名4人，包括第五選區李佳玲、第一選區羅鼎城、第三選區莊貽量、第八選區敖博勝。親民黨則在鳳山提名已故親民黨前秘書長秦金生的女兒秦詩雁參選立委，希望幫親民黨在高雄炒熱選戰熱度，衝出政黨票。
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李佳玲昨成立競辦，除民眾黨秘書長張哲揚、中央委員林富男及民眾黨其他3位立委參選人出席相挺外，親民黨市議員吳益政、立委參選人秦詩雁也前往站台，彼此相挺，希望拉抬對國會改革的影響力。
張哲揚說，民眾黨在高雄知名度不高，推出年輕人、素人打選戰很辛苦，希望選民多投政黨票，讓藍綠不過半，參選人則透過策略聯盟合作爭取當選。張表示，柯文哲曾說，選舉是一種文化運動，民眾黨參選人雖然資源少，但認同柯的理念，向民眾宣導，以衝高政黨票，也爭取自己當選。
面臨第三勢力虎視眈眈，藍綠也不敢大意。總統蔡英文多次到高雄替民進黨立委參選人站台；國民黨立委參選人也勤走基層，上媒體爭取曝光度。
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