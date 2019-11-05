台南第6選區／不是「沾醬油」 柱姐組柱友會

洪秀柱將在9日舉辦募款餐會，餐券上印的是同盟會發行的「中華革命軍義餉憑單」圖案。 圖／競辦提供 分享 facebook

參選台南市第6選區立委的洪秀柱將在9日舉辦募款餐會，並籌組柱友會，她表示，此舉也是破除外傳她到台南參選只是來「沾醬油」，顯示長期耕耘地方的決心，翻轉國民黨在南台灣的逆境。對手尋求連任的立委王定宇也將在9日舉辦競選總部成立大會，邀請民進黨民進黨黨主席卓榮泰及副祕書長林飛帆等人參加。

洪秀柱競選總部表示，綠營放耳語，指洪秀柱來台南參選只是「沾醬油」，但這絕不是洪秀柱的為人。洪秀柱以具體的行動號召志同道合者，藉募款餐會的機會，籌組「柱友會」，未來還要攜手青年夥伴一起投入在地服務工作，落實在地經營的競選諾言。

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國民黨是百年大黨，如今卻是創黨以來最艱困的時期。洪秀柱擔任黨主席的任內，黨產被民進黨違憲凍結，她個人曾開出9500萬元本票借貸鉅資，為黨務運作險度難關外，還選用了同盟會發行的「中華革命軍義餉憑單」圖案發行紀念券，進行小額募款。

王定宇表示，雖然選舉行程非常重要，很多地方活動父老也會邀請，但身為立委，這幾天在台北立法院重要法案審查是優先要務。