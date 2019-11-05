雲林海線／張嘉郡、蘇治芬 細數政績

2019-11-05 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣報導



民進黨海線立委參選人蘇治芬近日發表農業政策。 圖／蘇治芬團隊提供 分享 facebook

國民黨雲林海線立委參選人張嘉郡昨天舉行「張嘉郡記憶COOL」記者會，細數擔任立委8年期間，為雲林爭取建設3百多億、服務8萬多件，盼望鄉親明年繼續給予支持；民進黨參選人蘇治芬則接連成立水林鄉和東勢鄉的蔡英文、蘇治芬聯合競選總部，並拋出農業政策。

國民黨雲林海線立法委員參選人張嘉郡，昨在明德寺尋求支持。 記者李京昇／攝影 分享 facebook

張嘉郡說，感謝雲林鄉親過去給她8年在立法院為地方發聲和爭取建設經費，不只當地居民看到台西的改變，北漂的青年現在有更多機會回到故鄉，不用再獨留父母在故鄉，自己卻北漂的窘境。

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她表示，過去擔任立委期間，在雲三線以西爭取到建設經費10億元以上，昨天記者會現場明德寺前路段的建設，眼前道路及排水工程就是見證。

張嘉郡說，雲林在台灣是一個風頭水尾的城市，地方發展需要中央全力支持，懇託鄉親繼續支持她，未來進立院除持續爭取地方建設改善，也會爭取調降農藥、肥料的價格等政策。

蘇治芬近日也馬不停蹄拜票，成立聯合競選總部拉抬氣勢，並號召習農的大學生，讓他們了解推行中的現代化「精進農業」，邀無人機製造公司展示無人直升機噴藥、施肥及空拍巡田等多項智慧功能。