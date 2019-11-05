大選爆舌戰 台中、彰化藍綠互控行政不公

台中市民進黨議員楊典忠（左四）等人質疑副市長楊瓊瓔行政不中立？ 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

台中市副市長楊瓊瓔表示，她跑全市的行程比議員統計數字多。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

總統、立委大選激戰，引爆藍綠互控行政不公。民進黨台中市議員質疑副市長楊瓊瓔即將參選3選區立委，市府卻「暗助」猛排選區活動行程；彰化國民黨議員則批前縣長魏明谷用前縣府文宣品，輔選蔡英文與立委參選人，要求徹查。

民進黨議員楊典忠整理最近8、9、10月市府公開行程，指市府在3選區潭子、大雅、神岡、后里舉辦的活動，逾七成都派副市長楊瓊瓔出席，市長盧秀燕只到5次；近3個月市府公開行程492個，楊瓊瓔跑了個68個行程居冠，質疑市府行程變成最強輔選機器。

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中市人事處長陳杉根表示，選委會公告選舉名單之前，都沒有行政不中立問題，如果楊瓊瓔參選，從12月31日至1月11日選舉期間請假即可。

楊瓊瓔拒在議事堂談論選舉，但市府幕僚指出，楊副市長全市跑透透，跑的行程絕對比議員統計的還多，也不限在第3選區。

彰化國民黨縣議會黨團多位縣議員昨指民進黨前縣長、現任自來水公司董事長的魏明谷，仍用先前縣府文宣品幫蔡英文總統與民進黨立委參選人輔選，質疑行政不中立、公器私用，要求政風單位徹查。

魏明谷回應說，議員所說的袋子，是他縣長選舉剩下的塑膠袋，並非縣府所有，反批「小題大做、栽贓抹黑」，如國民黨參選人願宣導節約用水，台水很願意派員去發宣導品。

彰化縣行政處長蔡松煇表示，去年採購的扇子與塑膠提袋宣導品已無庫存，若民間團體再利用，縣府無從管制。