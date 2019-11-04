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誰代表綠屏東參選 洪恒珠、鍾佳濱比民調？

2019-11-04 00:28聯合報 記者丘采薇江國豪／連線報導

地方人士建議，在登記之前，讓立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠與民進黨已提名的立委鍾佳濱比...
地方人士建議，在登記之前，讓立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠與民進黨已提名的立委鍾佳濱比民調。 圖／聯合報系資料照片
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立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠日前宣布退出民進黨參選屏東縣第一選區立委，地方人士指出，蘇嘉全反對妻子參選的態度也沒變，地方人士建議，在登記之前，讓洪恒珠與民進黨已提名的立委鍾佳濱比民調，若兩人都答應，此事就有解。

洪恒珠昨說，她會認真考慮；鍾佳濱則表示，對假設性議題無從評論。

知情人士指出，最近蘇嘉全為了洪恒珠參選不斷勸退，但洪恒珠認為自己有基層實力，比民調或許是解決此事的最好方法，但必須先獲得雙方陣營同意。

洪恒珠昨表示，完全沒有聽過比民調說法，反而曾聽過要讓鍾佳濱列入不分區傳聞。洪說，上月卅日已將退黨切結書遞進屏東縣黨部，「如果黨籍身分已不在，有何資格參加民進黨所安排的民調呢？」再者，若民進黨真要以重比民調讓自己與鍾佳濱一分高下，那蘇震清會被擺在哪？不過，若民進黨真的安排「重比民調」，她會認真考慮。

力拚連任的鍾佳濱二日才在屏東市成立競選總部，他表示，自己是民進黨屏東第一選區唯一提名的參選人，只有勝選義務，沒聽過比民調。

知情人士表示，近日會將比民調的想法告知鍾、洪雙方陣營，鍾佳濱是民進黨已提名人選，但這個方法可讓雙方都有台階下，相關高層也尊重雙方意願，盼此事圓滿落幕，讓民進黨在屏縣確保兩席立委。卓榮泰表示，尊重地方黨部及蘇嘉全的協調。

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