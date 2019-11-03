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不分區提名槓吳？ 連勝文：政治家不會只為個人

2019-11-03 00:05聯合報 記者王寓中魏翊庭黃宣翰／連線報導

國民黨中常委連勝文（中）昨天再度呼籲，希望有專業與號召力人士能排入國民黨不分區立...
國民黨中常委連勝文（中）昨天再度呼籲，希望有專業與號召力人士能排入國民黨不分區立委名單。 記者魏翊庭／攝影
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國民黨不分區立委提名，對於黨主席吳敦義的排名，黨內仍有雜音；中央委員連勝文昨天再度呼籲，希望有專業與號召力人士能排入國民黨不分區立委名單，且排名前面，較能說服選民。

吳敦義是否列不分區，若要列，是不分區第一、政治組第一或政治組安全名單最後，黨內都有不同意見。但不分區推薦名單出現黑馬人選，在體育專業界，除了高層點名的前籃球國手錢薇娟，最新傳出黨內還有人推薦超馬選手林義傑。

另外，除吳敦義外，在總統初選過程協調鴻海創辦人郭台銘不遺餘力的副主席郝龍斌，據傳也在可能名單之列。

推薦名單中，還有與立法院前院長王金平關係深厚的全國商業總會副理事長許舒博，打出「連家軍」旗幟參加新北市汐止區立委初選的台灣創新法律協會理事長簡榮宗，以及與前黨主席洪秀柱關係良好的屏東縣前立委蘇清泉等。黨內大老及各系統推薦名單陸續送進中央黨部後，最後就看吳敦義和黨中央如何排出一份讓各方認可的不分區排序。

國民黨主席吳敦義（中）昨天疾呼明年總統及立委大選全力支持國民黨，不分區立委名單會...
國民黨主席吳敦義（中）昨天疾呼明年總統及立委大選全力支持國民黨，不分區立委名單會全盤考量。 記者曾吉松／攝影
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連勝文昨表示，他支持全國農田水利會長林文瑞及台南市議員謝龍介列不分區，但如果黨內高層要將自己排入名單，希望真正有號召力、有專業的人士排名較前面，較能說服選民，獲得支持。

連勝文特別指出，這分名單除輩分較高的人，也希望「青壯世代」有機會為國服務，大家都為國家奮鬥，「真正的政治家在關鍵時刻不會為個人著想」。國民黨不分區立委王育敏也表示，希望優秀專業人士進不分區名單，可提升國民黨形象，如此對中間選民也有號召力。

吳敦義昨表示，立委與總統選舉一樣重要，就算總統當選，但國會沒過半，所有議案都會停在立法院。吳被問及不分區排名時則說，「不分區的立委，我們會考量各種因素」。

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