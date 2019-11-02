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新北第一選區／藍營整合 呂孫綾連任遭夾擊

2019-11-02 23:14聯合報 記者施鴻基江婉儀／新北報導

有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君（右），則是在台上一一介紹在地人士與里長，展...
有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君（右），則是在台上一一介紹在地人士與里長，展現深耕在地的實力，台下掌聲、歡呼聲不斷。 記者江婉儀／攝影
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新北市林口區指標市議員「淑君阿姨」蔡淑君黨內立委初選力挺吳育昇，前晚先和黨內提名參選人洪孟楷直播，昨天又公開站台，第1選區立委選舉藍營完成整合；民進黨現任立委呂孫綾卻面臨時力參選人張衛航夾擊，連任路更艱難。

新北立委第1選區包括石門、三芝、淡水、八里、林口和泰山6區，其中淡水人口近18萬最多，其次林口10萬出頭。

蔡淑君是藍營在林口的看板市議員，連綠營的呂孫綾會勘都會找她參與。黨內立委初選時，蔡淑君聯合市長侯友宜發聲支持吳育昇，一度讓洪孟楷面臨相當大危機，如今前晚先合作直播，昨天又在蔡淑君大本營林口同台，對洪來說極具意義。

民進黨新北第1選區立委參選人呂孫綾（中）力拚連任，但國民黨已整合，又面臨時代力量...
民進黨新北第1選區立委參選人呂孫綾（中）力拚連任，但國民黨已整合，又面臨時代力量夾擊，前路布滿荊棘。 記者施鴻基／攝影
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相較之下，呂孫綾雖有現任優勢，卻面臨洪孟楷和張衛航夾擊，雖擁有家族在淡水和民進黨執政優勢，大打淡江大橋等政績牌。本屆當選雖有個人努力成果，但時力前參選人馮光遠退選也有關係，如今張衛航宣示要選到底讓選民抉擇，呂孫綾先天優勢被抵消不少。

當地原本就藍大於綠，先前因大環境影響，導致吳育昇無法連任，如今改由民進黨當家，執政的優劣，呂孫綾都必須接受，是否能藉蔡英文總統母雞光環掃平荊棘，將是呂孫綾爭取連任的關鍵。

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