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藍綠拚立委 助選大咖今台中拚場

2019-11-02 23:43聯合報 記者洪敬浤余采瀅／台中報導

選戰倒數70天，藍綠拚總統寶座，也拚立委席次。藍綠助選大咖如朱立倫、李佳芬、謝龍介與林飛帆等人，今天都要到台中趕場跑行程，為黨籍立委參選人助陣。無黨籍立委洪慈庸今晚辦募款餐會，席開百桌餐券都賣光，政壇明星都來助陣，以壯碩身材暴紅的立委參選人吳怡農當神秘嘉賓。

朱立倫昨為洪秀柱競選總部成立站台，今天到台中助選，還將直播談技職教育，爭取青年票...
朱立倫昨為洪秀柱競選總部成立站台，今天到台中助選，還將直播談技職教育，爭取青年票。記者黃宣翰／攝影
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國民黨前主席朱立倫今天到台中，上午先陪參選西屯、南屯立委的現任議員黃馨慧，到選區市場掃街拜票。朱立倫下午前往沙鹿，陪黨籍立委顏寬恒吃肉圓，與在地博感情。朱立倫中間還安插一場直播座談，要談技職教育，拉攏年輕人選票。

李佳芬昨晚恭送太平媽祖起駕遶境後，陷在人潮中。今天將在台中辦「佳芬講堂」談教育與...
李佳芬昨晚恭送太平媽祖起駕遶境後，陷在人潮中。今天將在台中辦「佳芬講堂」談教育與公益。記者蔡維斌／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬推出「佳芬講堂」，首場講座今下午在台中長榮桂冠酒店登場，主講教育與公益等話題。李佳芬外型、氣質出色，為韓國瑜選情加分不少。

李佳芬也替藍營立委參選人站台，包含參選第七選區的莊子富、空降第一選區的林佳新。林佳新今晚舉行問政說明會，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介也會登台助講。

林飛帆今到台中一中街掃街拜票。圖／聯合報系資料照片
林飛帆今到台中一中街掃街拜票。圖／聯合報系資料照片
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民進黨副秘書長林飛帆今到台中，為素人參政的黨籍立委參選人莊競程，陪同到一中街吃豐仁冰、掃街拜票。莊競程投入綠營艱困選區北區、北屯區，挑戰資深立委沈智慧，林飛帆刻意陪同到一中街，開拓年輕族群選票。

立委洪慈庸今晚募款餐會，退出時代力量人緣不衰，名嘴鄭弘儀當主持人，民進黨、時代力量政治明星林佳龍、蔡其昌、陳柏惟、林昶佐、黃捷等到場互動；新系大老吳乃仁姪子吳怡農也會當神秘嘉賓。

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