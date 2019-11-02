北市參選人拉票拚人氣 「一天當十天用」

選戰剩最後70天，國民黨立委蔣萬安（中）到選區草埔市場掃街。 記者楊正海╱攝影 分享 facebook

國、民兩黨和民眾黨參選人蔣萬安、吳怡農、何景榮展開選前70天衝刺，昨分別在傳統市場、夜市掃街拉抬人氣，對於大咖站台，都強調選舉還是要靠自己，「一天當十天用」。

蔣萬安：選民才是真正主角

蔣萬安說，選舉中選民才是真正主角，對手有一些選舉策略安排，會請重要人士、大咖來輔選，但選民才是真正主角，真正大咖是地方基層選區的民眾。選前衝刺，他會把最後70天當7天來衝刺。至於會不會總統參選人韓國瑜幫忙來站台，蔣萬安說，競總成立那天已經發出邀請，他希望吸納各方支持力量。

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吳怡農大咖輔選拚翻轉

民進黨吳怡農（右），昨由民進黨市議員梁文傑陪同到中山區最大的濱江市場掃街。 記者楊正海╱攝影 分享 facebook

吳怡農昨掃濱江市場，陪同的台北市議員梁文傑認為，這一選區長期藍大於綠，但這一次有機會翻轉，會和過去不同，他認為吳怡農的學、經歷都不輸給對手蔣萬安，但必須要爭取中間、年輕的選票，才能在傳統藍大於綠的選區勝出，梁文傑說，沒有撇步，就是一天當十天用。

媒體問他是否有大咖輔選 ？吳怡農說，總統蔡英文、總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰和很多在地議員都有來陪他掃街，當然也希望行政院前院長賴清德也能來。

何景榮學姐黃瀞瑩陪同拜票

學姐黃瀞瑩（右三）昨天陪同民眾黨立委參選人何景榮（右）到遼寧街夜市掃街拜票。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

民眾黨何景榮昨晚與學姐黃瀞瑩到遼寧夜市拜票，柯文哲今天也將回防北部，將與民眾黨新北市三重選區立委參選人李旻蔚訪宮廟、夜市。市府顧問蔡壁如扮演柯的分身，陪張幸松掃木柵市場，「學姐」黃瀞瑩也分進合擊，與苗栗參選人朱哲成逛後龍夜市，拉抬人氣。

以空戰聞名的台北市長柯文哲，創立的民眾黨，草創初期因黨資源有限，人人「清寒競選」，北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如坦言，「我們強項就是空戰，這一塊絕不能放。」要用最小資源做出最大效益。