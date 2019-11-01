賴香伶列民眾黨不分區？ 柯文哲點頭

台北市長柯文哲（中）。記者楊正海／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨赴議會總質詢，議員質詢未來台灣民眾黨不分區人選，是否包括列席官員？柯說有一個，議員戴錫欽追問，勞動局長賴香伶是不是列不分區？柯點頭，但他強調還要尊重當事人意願。賴香伶受訪則說，她還是市政優先。

至於外傳市府顧問蔡壁如可能列不分區，且在安全名單內，柯文哲說，蔡還沒確定，還要再想一下；蔡是他的傳真機，不一定要擺在立法院。而另一位可能人選北市府副秘書長陳志銘，柯則說，陳志銘不會。

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民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚披台灣民眾黨戰袍，參選新北市三重選區立委。網路流傳李和蔡英文總統的文宣合照，民進黨發聲明強調，蔡總統支持民進黨所提名的余天，要求撤除。議員許家蓓昨質詢時，質疑民進黨被吃豆腐，但柯說，他沒有要選，黨員要支持誰他沒意見。

許家蓓問柯，是否看過這張文宣照，柯說有看到。許進一步問，這張照片雖是在網路上流傳，是李的支持者做的，但李旻蔚也說，不排除之後跟小英照片共同做文宣與看板，問柯文哲身為黨主席有何感受？

柯文哲說，事先他們也有問過，人活在世界上不是只有一個黨的認同，每個人有自己的人情世故和社會連結，「坦白講我支持高嘉瑜，但她支持蔡英文。」

許家蓓質疑，這是否有黨紀問題？柯說，「我又沒有要選，這沒有黨紀問題」，今天若他要選，黨員就要支持他，但他沒要選，黨內也無什麼決議，黨員要支持誰他沒意見。