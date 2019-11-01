謝立功：陸配大戰外配搶不分區 藍軍難擺平
中國國民黨2020參選人韓國瑜國政顧問團成員、前移民署長謝立功接受中評社訪問表示，這次大選新住民約26.8萬餘人有投票權，其中陸配（含港澳）約14.3萬餘人，外配約12.5萬餘人，韓國瑜除要提出新住民平權訴求，更要讓新住民相信韓能處理好兩岸關係，因為兩岸關係改善，台灣的經濟才會轉好，而新住民的生活也會變好。
對於新住民的政黨支持傾向，謝立功表示，陸配當然是多數支持國民黨及大選參選人，但現在有一個變數，即國民黨不分區「立委」提名的安全名單裡，新住民可能只有1個名額，但有很多陸配及外配團體都在爭取這1個名額，有些陸配團體若沒爭取到，就有可能影響支持的意願，這點是國民黨及韓國瑜競選總部需要注意的。
謝立功，1961年生，海洋大學法律研究所碩士、台灣大學三民主義研究所（現為「國家發展研究所」）博士，曾任警察大學教授兼系主任，移民研究中心主任、移民署長、「國安會」諮詢委員。2014年和2016年兩度參選基隆市長選舉皆失利，現為海洋大學海洋法政學系教授，為韓國瑜「國政」顧問團警政組成員。
謝立功表示，據蔡政府資料統計，截至2019年4月底為止，新住民共有54萬6165人，其中含大陸、港澳地區的陸配共約35萬9742人，合計佔65.87％，其餘外配為18萬6423人。初估2020大選時有投票權的新住民約26.8萬餘人，其中陸配（含港澳）約14.3萬餘人，外配約12.5萬餘人。
他指出，過去外界都把新住民的問題和一般民眾的問題給切割開來看，其實新住民嫁來台灣，她們生活經濟問題和台灣一般家庭是一樣的，台灣經濟如果好，新住民的經濟生活也會變好。
他說，台灣的經濟若要變好，兩岸關係就得處理好，因為兩岸同文、同種、同語言，連市場台灣都有優勢，彼此關係密切，其實可以更緊密的結合，從中國大陸走向世界，而且會是雙向道。
他表示，兩岸關係如果搞得好，經濟絕對會有轉機，所以台灣應微妙的和美中都保持很好的互動，而蔡英文只押一邊，就是倒向美國，但美國並不會帶著台灣走向大陸，何況美國的經濟也有待復甦，因此單押一邊這策略是錯誤的，或許有人對韓國瑜不滿，但韓國瑜對兩岸未來發展，對陸配、外配的照顧，絕對會比蔡英文還好。
他指出，外配有部分是支持民進黨，因為蔡政府近年來很積極加強東南亞經營，因此許多新住民活動或是福利政策，都把陸配排除在外；其次，在中南部支持綠營的家庭裡，外配經常會受到夫家的影響而支持綠營。
他說，要讓新住民願意支持國民黨及韓國瑜很重要的方法，得讓新住民去檢視藍綠兩黨執政時，究竟誰才是真的比較照顧新住民，而蔡政府現在很多有關新住民的政策，很多都是在馬政府時期就開始執行了，部分措施甚至是他在移民署長任內就開始做了。
他表示，最明顯的兩項新住民政策，一是外籍配偶照顧輔導基金改名為新住民發展基金，讓照顧更為完善；另一項是成立新住民事務協調會報，透過定期會議來整合跨部會有關新住民的業務，但此一協調會報在蔡政府執政後，改為不定期會議，功能就差了很多。
至於在新住民的權利方面，謝立功表示，主要是讓陸配與外配能夠平權，以及消除社會對新住民的歧視感，韓陣營提出這方面的政策時，一定要口語化，讓人易懂。平權方面，主要是讓陸配等6年才能申請身分證的時間縮短為4年，和外配一致；其次，新住民嫁到台灣就應享有健保，包括產檢醫療。消除歧視感方面，可以輔導外界技能訓練，培訓師資成為南向政策的外語老師，不但可以加強新住民的自信，也可以讓新住民二代更有自信。
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