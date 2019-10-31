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新北第12選區／賴嘉倫、賴品妤、李永萍、孫繼正搶票大戰

2019-10-31 00:12聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

新北市第12選區立委選舉戰況激烈，現任立委時代力量的黃國昌交棒給子弟兵賴嘉倫參選，卻面臨民進黨推出時代力量前立委林昶佐助理賴品妤的局面；國民黨推出台北前副市長李永萍，同樣面臨安定力量主席孫繼正的參選，該選區群雄並起，卻都陷入分裂的考驗。

第12選區幅員廣闊，包含汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，被稱為七星選區，過去都是國民黨拿下該選區，但這幾年新移入的人口愈來愈多，這屆民進黨與時代力量合作，黃國昌以8萬508票大幅度擊敗國民黨。

時代力量參選人賴嘉倫（左）。 記者張曼蘋／攝影
時代力量參選人賴嘉倫（左）。 記者張曼蘋／攝影
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黃國昌直到今年8月才宣布不連任區域立委，改由國會主任賴嘉倫出戰，賴嘉倫從2016年就跟著黃國昌接觸該選區，對於選區內事務不算陌生，黃國昌更是力挺子弟兵，多次砲火向外，也為賴嘉倫爭取不少曝光度。

民進黨參選人賴品妤。 記者胡瑞玲／攝影
民進黨參選人賴品妤。 記者胡瑞玲／攝影
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民進黨在得知黃國昌欲交棒後，就積極尋找適合人選，本屆禮讓黃國昌屬於新潮流的前立委沈發惠，找來同樣是新潮流的賴勁麟的女兒賴品妤參選，賴品妤除了高知名度外，同屬沈發惠子弟兵的新北市議員張錦豪也積極輔選，布局地方。

國民黨參選人李永萍。 記者胡瑞玲／攝影
國民黨參選人李永萍。 記者胡瑞玲／攝影
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國民黨今年5月就透過初選決定由李永萍參選，李曾任台北市港湖區立委與台北市副市長，近年來也在政論節目上評斷時事，擁有高知名度，且初選勝出後就開始勤跑地方，起步相對較早，占有優勢。

安定力量參選人孫繼正（中）。 記者施鴻基／攝影
安定力量參選人孫繼正（中）。 記者施鴻基／攝影
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安定力量主席孫繼正2017年發動黃國昌罷免案，一路從連署到正式投票，擁有極高曝光度，最後雖然罷昌失敗，卻有近5萬人投下同意票，除了支持反同的群眾外，也吸引部分藍營選民，讓孫繼正打下基礎。

民進黨下屆決定與時代力量不合作，國民黨也面臨安定力量推出人選，4名參選人都面臨分裂的危機，除了積極鞏固各自的基本盤外，也必須強烈爭取中間選民的支持，才能在分裂狀況下取得更多選票，打贏選戰。

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