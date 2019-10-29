國民黨：不分區沒內定名單 受理推薦中

2019-10-29 23:43 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨表示，不分區立委絕對沒有內定名單這回事。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨力拚明年國會過半，不分區立委日前傳出六名安全名單，黨主席吳敦義名列其中，遭黨內批是「老人名單」。國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨表示，黨中央受理推薦表第二天，目前才收到第二分，外傳名單絕非事實，且還要經過縝密審核，絕對沒有內定名單這回事，一定以專業組列為優先提名對象，會提出亮麗名單來號召各界。

至於目前是否有人推薦吳敦義？杜建德說，「現在還沒有」，推薦期間一直到十一月八日，黨中央會嚴密審核所有推薦名單。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據了解，不分區安全名單應該在十二名以內，確定進入不分區名單的吳敦義，排序目前列十一，曾永權、郝龍斌兩位副主席是否列入仍是未知，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞確定入列。

不具名藍委認為，吳敦義帶領黨作戰，曾銘宗本屆戰力強、又擔任黨鞭，列為不分區並不意外，至於其他外傳的名單，看起來應該是在放風向，「若最終確定都是老面孔名單，國民黨就不用玩了。」不分區代表黨未來想呈現的形象，應讓外界覺得有亮點，雖然會被質疑戰力不足，至少在專業上有民眾重視的專業領域，如果名單和社會落差太大，民眾會感覺國民黨還是老樣子，對區域立委選舉也會受影響。

黨內人士也說，外傳的名單給人感覺「黨工比例過高」，恐難讓民眾投下支持國民黨的政黨票；但人選也不能以年輕與否作為標準。