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國民黨：不分區沒內定名單 受理推薦中

2019-10-29 23:43聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨表示，不分區立委絕對沒有內定名單這回事。 圖／...
國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨表示，不分區立委絕對沒有內定名單這回事。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨力拚明年國會過半，不分區立委日前傳出六名安全名單，黨主席吳敦義名列其中，遭黨內批是「老人名單」。國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨表示，黨中央受理推薦表第二天，目前才收到第二分，外傳名單絕非事實，且還要經過縝密審核，絕對沒有內定名單這回事，一定以專業組列為優先提名對象，會提出亮麗名單來號召各界。

至於目前是否有人推薦吳敦義？杜建德說，「現在還沒有」，推薦期間一直到十一月八日，黨中央會嚴密審核所有推薦名單。

據了解，不分區安全名單應該在十二名以內，確定進入不分區名單的吳敦義，排序目前列十一，曾永權郝龍斌兩位副主席是否列入仍是未知，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞確定入列。

不具名藍委認為，吳敦義帶領黨作戰，曾銘宗本屆戰力強、又擔任黨鞭，列為不分區並不意外，至於其他外傳的名單，看起來應該是在放風向，「若最終確定都是老面孔名單，國民黨就不用玩了。」不分區代表黨未來想呈現的形象，應讓外界覺得有亮點，雖然會被質疑戰力不足，至少在專業上有民眾重視的專業領域，如果名單和社會落差太大，民眾會感覺國民黨還是老樣子，對區域立委選舉也會受影響。

黨內人士也說，外傳的名單給人感覺「黨工比例過高」，恐難讓民眾投下支持國民黨的政黨票；但人選也不能以年輕與否作為標準。

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