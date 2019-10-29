一場政論節目讓她陷入人生低潮… 黃瀞瑩談從政心情：比顏值更重要的事

2019-10-29 10:03 中評社 記者／鄭羿菲



黃瀞瑩。（中評社 鄭羿菲攝） 分享 facebook

現年27歲，有著「全民學姊」暱稱的台北市政府副發言人、民眾黨員黃瀞瑩接受中評社訪問談女性從政議題時表示，若以媒體趨勢來說，顏值是很高的優勢，「顏值可以當第一步，但不會是必須的」。她建議，年輕女性從政除了專業外，抗壓性也要高！外表、衣著等都會招來評論，這些要做好相關心理建設。

黃瀞瑩也坦言，網路是很好的政治發聲管道，但半年前在政論節目上談到的「統獨是假議題」事件，一夜之間臉書充滿300到400個負面評價，這算是她人生中數一數二沮喪的，甚至到現在還會怕怕的，她還學不到柯市長那麼高段的抗壓態度。她也透露，「自己在30歲以前大概都會以工作為主」。

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黃瀞瑩曾擔任過ETtoday新聞雲記者，之後赴英國倫敦大學金匠學院政治傳播系就讀，2018年黃瀞瑩因協助拍攝「一日幕僚」影片意外地以清秀形象、巧笑倩兮的甜美笑容征服全台網友、一夕爆紅，更成為柯文哲口中所稱的「四個女人是他的分身（柯妻陳佩琪、柯媽何瑞英、市府顧問蔡壁如、黃瀞瑩）」之一，現為台北市政府副發言人。

光鮮亮麗之下，自己怎麼看顏值從政這件事？如何看不少年輕女性擔任各選舉陣營發言人？黃瀞瑩接受中評社訪問時聽到問題時大女孩似的笑了一下，之後堅定地表示，年輕女性參政「顏值很重要，但不會是必須的」。黃瀞瑩說，以現在媒體的趨勢，顏值會是個很高的優勢，若一開始出來給人感覺能在電視上吸眼球，會是一件好事。不過，一開始讓人覺得妳很可愛、很漂亮作為第一步後，她自己會開始思考除此之外，還能給民眾什麼更多的東西。

黃瀞瑩說，從她就讀輔大新聞傳播時就完全不認為自己跟漂亮扯上邊，尤其是在正妹比比皆是的輔大，她認為可能是從政、做幕僚這一行，讓人感覺怎麼會有女生投入這麼生硬的工作，才會在一日幕僚影片中特別被關注。之後她也開始替北市府拍攝形象影片，再接著接任副發言人開始在新聞輿情、危機處理這一塊耕耘，這是她在顏值背後想要去做好的。

中評社記者問，會給想從政、擔任幕僚的年輕女性什麼樣的建議？

「抗壓性要很高！」黃瀞瑩露出招牌瓠犀笑說，女性在這一行裡一定會受到一些批評、耳語，除了要有自己的專業外，面對輿論也非常重要，尤其是女性在政治上很容易被失焦，民眾想看的那一面，很可能不是妳想要呈現出來的樣子，如在意妳的衣著打扮、外表，但不在意妳論述的內容，這也很容易自己否定自己。黃瀞瑩嘆了一口氣說，她也是這樣。

黃瀞瑩舉例指出，有時候去看自己在政論節目上的表現，網友留言很常講她的衣著、牙齒不行等，女性總會在外表上受到批評，這需要做好心理建設，但這一塊很難，因為女生真的很在意自己的外表，沒有任何女生可以忍受這麼多人評論批評自己的外表。被問到現在調適過來了嗎？黃瀞瑩思考了一下才笑說，現在還好，比較看淡這一切了，反正她就是這樣，喜歡的人就喜歡、不喜歡的就不喜歡。

黃瀞瑩也呼籲，其實網路是很好的發聲管道，但在網路上要做任何東西、攻擊任何人之前，要多思考一下，其實都會造成對方很大的影響，因為網路的傳播能力非常強。黃瀞瑩嘆了口氣舉例，半年前她在政論節目談到「統獨是假議題」，網路擴散效應超乎自己想像，她自己也被嚇了一跳，一夜之間她的臉書上充滿了自己的KUSO照片、負面評價，甚至遠在英國的同學都發長文私訊她不能這麼講。

「那時候我非常沮喪，應該算是人生中數一數二的沮喪吧。」黃瀞瑩維持著微微的笑容談這件事，但語氣中卻能感受到無奈的氣氛，她說，她一開始還沒有去看，後來一個個點開來看，發現網路上的批評或許只是一個人一句話，但對一個人的生活、心理影響還滿大的。那時候大概花了一個禮拜才能邁過，她笑著自嘲地說，「其實到現在也沒能克服，還是有點怕怕的」，女性從政的抗壓性真的要夠，可惜她還沒練到柯市長的程度。

談到台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，黃瀞瑩表示，當初柯文哲提到她是柯分身的「四個女人之一（柯妻陳佩琪、柯媽媽何瑞英、市府顧問蔡壁如、黃瀞瑩）」時，受寵若驚、滿訝異的，但有時候不是每個柯文哲的理念都認同，私下會有些交鋒，比如柯市長這幾次的失言中，講到「總統府」秘書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」，她就跟柯市長「討論」了一下。

黃瀞瑩指出，記得那天是要去陽明山大縱走，在車上她就跟柯市長講，她覺得這樣講起來不ok，在一般人心裡感受、媒體發酵等都不太好，但柯市長覺得自己是醫生，無論高矮胖瘦推進病房都一視同仁，這些形容詞沒意義，只要這個人活就好了，但她還是堅持談心理層面的部分。

從女性從政的話題，聊到自己在這條路上的挫折，及工作上的堅持後，中評社記者詢問，一個女性從政者，都怎麼平衡工作與生活，有想過自己未來的生活怎麼安排嗎？

黃瀞瑩露出自信的笑容說，還是一樣，上班、下班、回家，偶而去逛街、看棒球、吃熱炒，「我也是會下班的！」她認為，這樣的生活滿充實的，生活步調每天都很快，現階段她還沒想過結婚、生小孩，這些都還離她太遠，她想在這份工作上證明自己可以做到什麼樣的程度，「至少30歲以前還是以工作為主」，因為她還有車貸、學貸要還。

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