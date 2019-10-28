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吳怡農遭博恩鹹豬手 現場民眾尖叫不斷

2019-10-28 16:54聯合新聞網 綜合報導

吳怡農上《博恩夜夜秀》，遭主持人伸鹹豬手。圖片來源／ youtube
吳怡農上《博恩夜夜秀》，遭主持人伸鹹豬手。圖片來源／ youtube
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脫口秀節目《博恩夜夜秀》日前邀請民進黨立委參選人吳怡農到場，現場除伏地挺身等互動外，主持人博恩還趁機伸出鹹豬手，引發現場民眾尖叫聲連連，而對於「男性遭物化」議題，吳怡農則回，相信大家無惡意，若因此得到關注也是好事。

博恩夜夜秀》第三季第一集邀吳怡農同台，他一出場，主持人博恩便直接與他比賽伏地挺身，還在訪談時，趁勢摸對方「胸肌」和「手臂」。而博恩在節目當中唸出許多網友露骨的留言，如：「吳怡農一直喘氣聽得我好開心啊」、「真的很想暴力的扯開他的襯衫」，也讓吳怡農當場害羞不已，最後他還展現自己的運動專長「摔角」，一舉將博恩壓頭摔倒，一連串的互動，引起現場民眾尖叫聲連連。

另外，博恩也在節目中提問，吳怡農本次參選在網路上，很快就得到相當多的聲量和討論熱度，其中針對「物化男性」議題對吳怡農是否帶來困擾，吳則表示，相信大多民眾並無惡意也知道底線，若能藉此得到大家關注也是好事。

而對於有人認為，目前兵役只有4個月時間實在太短，吳怡農則回應，時間長短並不是主要的因素，訓練本應著重在內容與實務上，而未來進入國會也會提醒國防部重視訓練的內容。

2020選舉2020選舉台北市立委吳怡農

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