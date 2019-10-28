搶政黨票 民進黨和小綠畫清界線
2019-10-28 00:54
聯合報 記者丘采薇
、邱瓊玉
／台北報導
二○二○大選倒數，民進黨力保國會過半，面臨國民黨、台灣民眾黨夾擊，民進黨黨內人士指出，民進黨的政黨支持度最近幾個月落後國民黨，且支持者與台灣民眾黨重疊，近日在各造勢場合積極提醒選民集中選票，將政黨票投給民進黨，愈接近最後關頭，也可能再度打出「告急牌」。
二○一六年大選，民進黨雖然情勢一片大好，也選擇在部分選區與時代力量合作，但是，接近投票日時，發現政黨票被嚴重影響，因此最後打出告急牌，甚至喊出「民進黨不分區只剩十三席」等宣傳話語，最後民進黨一舉囊括十八席不分區立委，黨內認為告急牌確實有效。
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黨內人士也指出，民進黨這次的對手不只時代力量，最大對手預估是民眾黨，但民進黨就算去年九合一選舉與柯文哲分手，對柯的態度依然是「溫良恭儉讓」，這種關係可能讓泛綠支持者感受不到競爭，甚至認為民進黨已經「穩了」，若要與民眾黨競爭政黨票，恐怕還是要畫清界線。
黨內人士說，民進黨對民眾黨始終存在矛盾情緒，為了爭取蔡英文的總統票，不宜對柯文哲太過強烈批判，但若對柯文哲始終保持曖昧關係，最後可能也拉不到民眾黨的政黨票。
據了解，雖然「不分區提名委員會」希望廣納各界意見，不過安全名單已經大致有譜，現任不分區包括周春米、施義芳、林靜儀及邱泰源都可能列入安全名單；政治組部分，預估柯建銘、管碧玲、沈發惠將放入安全名單，目前立委蘇震清放入安全名單的可能性也不低。此外，立法院長蘇嘉全確認不連任之後，可能由行政院前院長游錫堃取代並放入安全名單，另也有人推薦將初選落敗的李俊俋入列。
據了解，黨中央預估安全名單可能落在十二到十四名以內，前三到四名仍會打形象牌，以公民團體推薦為主，可能爭取台大教授范雲入列，第四到五名開始以政治組為主，不過，目前距離不分區名單提交仍有些時日，因此各派系角力之下或許還有變數。
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