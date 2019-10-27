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被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

林佳龍輔選莊競程 有信心北北屯選情黃金交叉

2019-10-27 22:08中央社 台中27日電

台中市立委第五選區（北北屯區）競爭激烈，交通部長林佳龍今天陪同民進黨立委參選人莊競程拜票時表示，隨莊競程支持度快速成長，有信心最後衝刺，選情會出現黃金交叉。

台中市立委第五選區（北區、北屯區）選民結構向來藍大於綠，這次民進黨提名莊競程挑戰現任國民黨立委沈智慧，同選區還有台灣民眾黨、安定力量及無黨籍立委參選人競爭，民進黨主席卓榮泰日前也直言台中市第五選區為綠營艱困選區。

擔任莊競程競選總部主委的林佳龍，下午與台中市議員曾朝榮陪同莊競程前往北屯區新一點利黃昏市場拜票，許多攤商與消費者看到林佳龍現身，還尖叫搶著與林佳龍拍照，也有攤商送上大蒜及粽子，祝福莊競程「凍蒜」。

林佳龍表示，隨著莊競程知名度增加，支持度也快速成長，他有信心到了最後衝刺，選情會有黃金交叉。雖然這一區很多人參選，但綠營很團結，加上莊競程又是很好推銷的參選人，只要團結感動人民，北北屯區一定可以產生新的立委，也期待新人未來問政表現，可以為台中帶來更多建設及推動社會福利。

林佳龍分析民進黨台中市選情，他指出，目前總統選情穩定，台中市既有的區域立委要連任外，最重要的是搶攻北北屯這區，將這區視為能翻轉，由新人出線的關鍵一區。他坦言，只要莊競程能勝選，整個大台中總統選票一定可以大幅領先，國會過半的機會也更大。

2020選舉2020選舉台中市立委林佳龍

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