侯蘇之戰2.0！板橋樹林選情膠著 蘇巧慧、張宏陸拚連任保衛戰

2019-10-27 15:12 網路溫度計 綜合報導



張宏陸（左）、蘇巧慧（右）。 分享 facebook

2020立委選戰開打，新北市有不少選區陷入膠著，其中第五、第六選區更被視為是「侯蘇之戰」角力的延伸，到底戰況如何？

距離2020大選只剩下76天，網路溫度計推出大數據選舉預測平台《2020選戰溫度計》，透過《2020選戰溫度計》的當選率預測，新北市有許多區域陷入膠著，其中板橋西區、樹林兩選區甚至被認為是「侯蘇之戰2.0」。

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行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧、大弟子張宏陸這次都要在新北市爭取連任，張宏陸從蘇貞昌當立委起，就一路跟隨，可說是嫡系愛將。與蘇貞昌關係密切的兩人，將對上國民黨前立委黃志雄、議員林國春。林國春與新北市長侯友宜同樣出身警界，黃志雄則為新北市體育協會理事長，老縣長V.S現任市長的角力，讓藍綠選情更加激烈！

＃新北五選區樹林、鶯歌－黃志雄再次PK蘇巧慧上演王子復仇記？

國民黨參選人黃志雄過去曾連任三屆立委，2016年因為大環境不利國民黨，敗給現任民進黨立委蘇巧慧，2020立委選舉兩人再次對上，只是兩人角色互換，黃志雄變成挑戰者。兩人都有政壇經歷和地方實力，讓此選區陷入激戰！

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雖然新北市第五選區的選民結構綠略大於藍，不過國民黨的黃志雄與連任四屆議員的太太洪佳君在地方深耕多年。2016年黃志雄爭取連任立委失利後，出任新北市體育總會理事長，並持續和洪佳君勤跑基層，醞釀捲土重來的實力。

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至於現任立委蘇巧慧，除了掌握問政優勢，也時常在臉書分享自己的質詢成績衝高聲量，更透過學姊姿態，和不少參選人新秀同框，臉書的粉絲已累積了15萬人之多。

從9月26日到現在，兩人的當選率相當接近，蘇巧慧雖領先，但黃志雄持續緊咬在後，到底誰能爭取最多中間選民的票源？

#新北六選區板橋西區-板橋第一高票林國春挑戰蘇系大弟子張宏陸

新北市立委第6選區（板橋西區），由民進黨現任立委張宏陸與國民黨議員林國春二度對決，雖然2016年林國春敗給張宏陸，不過去年議員選舉，林國春拿下板橋區的最高票，來勢洶洶。

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事實上此選區被認定是「侯蘇之戰2.0」的指標，張宏陸時常上政論節目批評時政拚曝光，而林國春也積極經營臉書，開直播談過去辦案的驚險過程。10月18日至24日之間，張宏陸有527筆聲量，林國春則有458筆；從粉絲成長數也可以看出林國春想透過空戰拓展中間選民，近一週的粉絲成長數就有3729人。

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板橋是新北市的大票倉，因為有不少外來人口，選民結構變化大。《2020選戰溫度計》分析藍綠基本盤，綠營鐵票有27.9%，藍營鐵票有22.1%，不過有50%以上都是中間的游離選民。此選區的特色是藍綠版圖會隨著大環境變動，2016年民進黨選情佳，張宏陸在此贏過林國春2萬票；去年國民黨情勢大好，侯友宜在此區贏蘇貞昌2萬2782票。

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這兩選區除了是「老縣長V.S現任市長的角力」，兩位綠營立委的連任保衛戰，對於蘇貞昌來說不但是面子問題，也將影響未來的政治生命；對侯友宜來說也是同樣道理，身為藍營支持度最高的縣市首長，能否成功用「拚市政」帶動立委選情，也是侯未來連任市長的指標。2020年立委選戰還會怎麼變化，值得觀察。

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