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洪恒珠選立委 黨中央：期待蘇嘉全用大智慧解決

2019-10-27 13:07聯合晚報 記者賴于榛／台北報導

立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠今成立競選總部，將對上民進黨立委鍾佳濱，黨中央依然期待蘇嘉全用大智慧解決。但有黨內人士替蘇嘉全喊冤，認為洪恒珠參選與蘇震清是否納入不分區，都是獨立事件，只不過剛好一個是蘇嘉全太太、一個是姪子。

據了解，洪恒珠兩年多前生死關頭走了一趟後，較過往聽不進去親朋好友規勸，這次才會執意參選並成立競選總部，但與此同時，蘇嘉全恰好在東南亞，主持小英海外後援會；幕僚說，其實蘇嘉全一再重申不支持洪恒珠參選，地方人士都知道這些態度。

黨內人士說，洪恒珠參選、蘇震清是否納入不分區，都是獨立事件，蘇震清當初是選區調整，考量失去席次對南部地區的人民不公平，民進黨要透過不分區制度補足。

民進黨副秘書長林飛帆說，這個選區會盡最大力氣協調，洪恒珠參選相信蘇嘉全會有大智慧去解決，目前希望把分裂衝擊降到最低，鍾佳濱的選情依然是審慎樂觀。

民進黨組織部主任李慶鋒表示，不管黨內黨外的競爭者，民進黨提名鍾佳濱，就是全力支持、毫無懸念，即便是有黨內有人脫黨參選，也會全力應戰，但在正式登記之前，還是持續努力協調，只是屏東這選區，相當部分只能依賴蘇嘉全的努力。

另外，針對外界討論洪參選對蘇嘉全在黨內勢力，還有蘇震清的不分區會不會產生影響，李慶鋒說，黨部完全沒有在思考這件事情。

2020選舉蘇嘉全2020選舉屏東縣立委

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