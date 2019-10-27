影／保政治香火？蘇嘉全妻洪恒珠宣布退黨選立委

2019-10-27 13:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 翁禎霞 ／屏東報導



今成立競選總部 蘇嘉全未現身

立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠今天上午在屏東市成立競選總部，洪恒珠表示，她以堅定且無奈的心情宣布退黨，並投入下屆立委選舉，她堅信自己一定會當選。

洪恒珠表示，除非蘇震清投入區域立委選舉，否則她一定選到底，蘇震清地方實力堅強，自己的票源與他重覆，除非他跳下來選，「他是我唯一的變數」。至於立法院長蘇嘉全的態度，洪恒珠一時紅了眼眶，她說丈夫的壓力很大，「這真的是一個很難回答的問題」。蘇嘉全這三天去印尼參加小英之友會，不在台灣。

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這場競選總部成立大會，格外引人注意，立法院長蘇嘉全雖未現身，但現場仍吸引300多人，包括久未現身的無黨籍前屏東市長容滋浩，及過去與洪互動的社團等。

洪恒珠是立法院長蘇嘉全的太太，數月前即傳出她有意參選下屆立委選舉，讓蘇家好不尷尬，因為蘇嘉全的姪子蘇震清，在黨內初選時才宣布退出初選，轉爭取不分區立委，還大方稱「團結從屏東開始」，如今蘇家人又跳下來參選，讓院長及蘇震清都難對外解釋。

外界對洪恒珠參選的意圖說法甚多，有人說，洪恒珠的舉動是蘇家刻意安排的棋，意在確保蘇震清這支政治香火，還有蘇嘉全更遠大的未來；但也有人說，洪恒珠在幾年前大病之後已完全不受控。

洪恒珠宣布退出民進黨參選屏東縣立委，圖為蘇嘉全（左）與蘇震清（右）。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

不過，就在蘇家撇不清的時候，最近又傳出蘇嘉全為保姪子蘇震清進入不分區安全名單，不惜槓上中執會，蘇震清本人雖立刻放話說不排除參選，但態度隨即軟化，不但主動請求廉政會調查自己的官司，同時宣布展開「阿忠好友座談會」，美其名為小英輔選，其實也是在展現自己在地方的實力。