第三勢力競合 時力要從民眾黨撈票

台北市長柯文哲（中）昨為民眾黨立委參選人蔡宜芳（右）輔選。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天表示，就台灣長遠利益來講，國會結構還是以三黨不過半最佳。他說，他不認為民眾黨在立法院席次要很多、也不可能，但要能夠達到關鍵少數，如果連關鍵少數都不見，那整個政府會更肆無忌憚。

柯文哲說，他估計明年總統投票率會比較低，二○一六年投票率約百分之六十六，但明年可能會更低，因為大家不想去投票的氛圍滿重的，剩下相當堅定的支持者會去投，相對中間選民投票率就會下降。

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而為開拓第三勢力票源，綠白之間呈現既合作又競爭的態勢。時代力量立委黃國昌日前領銜成立的「居住正義改革聯盟」宣布，將在十一月四日到八日舉辦夜宿東區，黃國昌將參與其中一晚的夜宿活動；此外，也將邀請民眾黨主席柯文哲一起參加十一月九日的大集結活動，屆時兩人可望同框。

時力人士表示，面對明年選戰，藍、綠兩黨是第三勢力的共同敵人，透過議題合作，是聯合次要敵人打擊主要敵人的戰略。但該人士也不諱言，時力與民眾黨依舊是高度競爭關係，在攜手把餅做大之後，雙方終究要在明年選戰中正面對決。

時力黨主席徐永明指出，由於兩黨支持者高度重疊，民眾黨成立後，的確流失部分支持者，未來將透過更亮眼的不分區名單，把票從民眾黨撈回來。柯文哲則回應，這就是戰略錯誤，政治發展應該往大的區域去發展，不往大方向移動，「怎麼會反過來吃小的？」

柯文哲說，大家都在猜明年的國會結構，但就台灣長遠利益來講，三黨不過半還是最佳，因為如果蔡英文贏了，國會又是民進黨的，就是目前看到的，一例一休會過、年金改革不管怎樣還是會過，若一批比較專業型的人士去做關鍵少數，會起槓桿作用。