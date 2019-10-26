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彰化第二選區／黃秀芳大咖輔選 張瀚天變超人

2019-10-26 23:33聯合報 記者劉明岩／彰化報導

民進黨彰化縣立委第二選區參選人黃秀芳（左）昨天成立花壇競選總部，行政院副院長陳其...
民進黨彰化縣立委第二選區參選人黃秀芳（左）昨天成立花壇競選總部，行政院副院長陳其邁（中）到場站台。 圖／黃秀芳競選服務處提供
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總統與立委選舉決戰中台灣，連日藍綠大咖雲集，綠營昨天來了總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，被視為民進黨副總統熱門人選行政院前院長賴清德的首次輔選行程，今天也將獻給彰化；國民黨總統參選人韓國瑜則訂28、29 日連兩天來彰化，帶著4位立委參選人連掃14個行程，為選情加溫。

彰化縣第二選區立委參選人黃秀芳花壇競選總部昨天成立，陳其邁與林佳龍均到場站台，林佳龍說，交通部已通過化鐵路高架化可行性研究，接下來要進入綜合的規畫，這是彰化都市發展的契機，也就是舊城新生，為了迎接彰化建城300年，要將舊車站存舊立新，未來將串連扇型車庫，配合都市計畫的調整，未來彰化車站將立體化、四通八達，成為兼具交通、商業及文化功能的大車站。

國民黨彰化縣立委第二選區參選人張瀚天（右3)昨天舉辦萬聖派對與民眾一起搞怪，甚至...
國民黨彰化縣立委第二選區參選人張瀚天（右3)昨天舉辦萬聖派對與民眾一起搞怪，甚至還有辣妹主動參與，洋溢歡樂氣氛。 圖／張瀚天競選服務處提供
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國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天昨天下午在花壇圖書館藝文廳舉辦萬聖派對，吸引大批民眾參與，大小孩扮吸血鬼、小南瓜等各式裝扮，張瀚天也變身「瀚天超人」與小朋友同樂。

國民黨總統參選人韓國瑜來彰化14個行程，為防止台南丟蛋事件重演，警方除派出的隨扈及自身護衛隊外，彰化警方另配置兩車8人隨行外，並將加派500人次警力戒護，並配備雨傘、防彈公事包。

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