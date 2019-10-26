新黨造勢 郁慕明挺韓喊下架民進黨

新黨昨晚在凱道舉行「庶民起義 台灣再光復」，新黨主席郁慕明上台致詞。 記者林俊良／攝影 分享 facebook 新黨昨晚在總統府前凱達格蘭大道舉行「庶民起義，台灣再光復」大會，上千人在現場揮舞著新黨黨旗、中華民國國旗，並訴求「下架蔡英文，台灣再光復」。

新黨主席郁慕明說，明年大選主要目標是下架民進黨，呼籲支持者要集中力量，支持國民黨總統參選人韓國瑜，一起拉下總統蔡英文。

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郁慕明表示，有支持者向他說很多韓國瑜的不是，但是沒有人是十全十美，面對明年大選嚴峻的情勢，應該集中力量下架蔡英文。

他說，初選是國民黨的家務事，既然韓國瑜從初選出線，是最有希望贏蔡英文的人選，新黨會全力支持；相較於國民黨內部充斥著黑韓的人士，新黨不能洩氣，呼籲藍軍要大團結，共同支持韓國瑜。

郁慕明指出，新黨在七月先推出總統參選人楊世光，是為了戰略布局，「陽謀」是希望藉由楊世光來宣揚新黨的主張和理念，楊參選是為了大局；在集中力量才能拉下蔡英文的同時，也希望幫新黨拿下政黨票，讓新黨重回立法院。

楊世光表示，不管是誰，只要能把蔡英文拉下台，「我們一起支持他」。

楊世光也呼籲，總統連署要持續進行，讓他未來在辯論會中能有舞台，說出韓國瑜不方便說的話。

郁慕明昨天接受廣播專訪時也表示，區域立委「至少會在台北市提名三席」，不分區名單則還沒有決定。