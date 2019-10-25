宜蘭立委選舉藍分裂 黃定和宣布參選 挑戰呂國華和綠營陳歐珀

2019-10-25 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭縣議員黃定和昨天正式宣布，以無黨籍身分，參選下屆立法委員。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭縣議員黃定和退出國民黨後，昨正式宣布以無黨籍身分參選立委，藍營這次選舉確定分裂。不過，身兼國民黨宜蘭縣黨部主委的議長張建榮昨說，還在挽留中，但若黃完成參選登記，不會讓他退黨，會開除。

黃定和原為國民黨在宜蘭的政治明星，黨內初選與前縣長呂國華爭取提名，以些微差距落敗。他退出國民黨參選，與台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨結盟，參選局勢已成，昨正式發表聲明，以無黨籍參選立委。

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黃定和提出5大主張，除拚出做事效率，還要拚出交通建設、社會正義、經濟民生、福利醫療和永續發展。黃重申，不會加入民眾黨，但會邀台北市長柯文哲站台，若有其他大咖來站台都很願意。

張建榮說，國民黨還在挽留黃定和，要等黃正式登記參選，才會召開考紀會，一旦懲處，不會讓黃退黨，而是開除黨籍。

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