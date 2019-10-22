吳怡農「國小照片」曝光 網友留言：我兒子有希望了

2019-10-22 16:46 聯合新聞網 綜合報導



吳怡農舉辦志工召集活動，陳菊當時笑說沒有想到吳怡農長大變這麼帥，隔日小編便在粉專上分享他小時候的照片。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

民進黨台北市第三選區立委參選人吳怡農20日舉辦志工召集活動，當時總統府秘書長陳菊開玩笑的說：「沒想到吳怡農長大後變這麼帥氣。」為此吳怡農臉書粉專昨（21）日公開吳怡農「小學時的照片」，讓網友幽默回應：「我兒子有希望了。」

20日的活動中，陳菊現身力挺，稱讚吳怡農「充滿理想、對台灣充滿熱情及使命感」，希望大家給他一個機會。而因為與吳怡農一家是舊識，陳菊也開玩笑的說，小時候不覺得吳怡農很帥，沒想到長大後變這麼帥氣。

隔日吳怡農粉絲專頁小編特別分享吳怡農讀國小時的照片，要「農友」們評評理。看到的網友紛紛留言：「果然小時候不怎樣，就只能說長得很乖吧！」、「這不是同一個人，怡農別騙人了」、「現在真的帥很多」，還有網友說：「我兒子有希望了。」

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