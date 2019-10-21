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選情初探／嘉縣山區立委 陳明文現任優勢 在野勢力待整合

2019-10-21 23:24聯合報 記者卜敏正／嘉義縣報導

陳明文強調，地方需要有經驗、有遠景領導者。記者卜敏正／攝影
陳明文強調，地方需要有經驗、有遠景領導者。記者卜敏正／攝影
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許能通對於至今未獲國民黨提名直言對他不公平。記者卜敏正／翻攝
許能通對於至今未獲國民黨提名直言對他不公平。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣下屆立委山區選舉，民進黨年初已提名立委陳明文，以現任優勢以逸待勞，國民黨有許能通表態參選，卻遲遲未獲黨內提名，主因是無黨籍的前立委林國慶和前縣議員王金山也宣布參選，3人仍待整合，盼「最強人選」能扳倒陳明文。

王金山表示，有機會在野應整合，但他已準備好、會去登記。記者卜敏正／攝影
王金山表示，有機會在野應整合，但他已準備好、會去登記。記者卜敏正／攝影
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林國慶認為在野一定要共同尋求協調空間。記者卜敏正／翻攝
林國慶認為在野一定要共同尋求協調空間。記者卜敏正／翻攝
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嘉縣山區基本盤綠大於藍，陳明文上屆立委選舉拿下65%選票，得票數達國民黨參選人2倍，但去年縣長及地方鄉鎮市長初選裂痕，加上日前300萬遺失風波，都對陳造成影響。

陳明文說，地方需要資深領導者，他負責帶領大家走對的路，也因此讓某些人不滿，但選舉不是只有謾罵，他從政40多年沒離開嘉義縣，地方發展需要有經驗和遠景的人，也要有能力向中央爭取經費，建設地方。

許能通40年來參與嘉縣多次選舉，去年以無黨籍身分參選民雄鄉長以140票落敗，年初加入國民黨參選立委，他說，現在若採取民調決定人選，對守規矩的人公平嗎？他每日勤走基層，相信選票是握過的每雙手。

林國慶表示，民調顯示他的選情正在加溫，陳明文有行政資源、組織綿密，在野一定要共同尋求協調空間，唯有整合才有機會打敗陳明文，也希望立委選舉要有格局，不要抹紅參選者家人。

「我準備好了！」王金山說，每日勤跑基層，也已進駐競選總部，雖然確實需要整合，11月18日會去登記。

2020立委選舉2020選舉嘉義縣立委
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