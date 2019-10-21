柯踩韓地盤 公布10立委參選名單

台北市長柯文哲（中）昨天在民眾黨立委提名記者會中酸韓國瑜，什麼都還沒做，比較沒壓力。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲昨在高雄舉行青年創業座談，並以民眾黨主席身分公布第二波十名區域立委參選人名單，柯跑到高雄市長韓國瑜「地盤」，還不忘酸韓「什麼事都還沒做」、「高雄沒市長」。韓得知後回應「他（柯）酸我已經不是一朝一夕，他就像陳年老醋工廠。」

柯文哲在青年創業座談時，對參與的高雄民眾狠酸「你們現在連市長都沒有了！」還自誇台北市對青年創業，從貸款、補助、法律有整套輔導流程，在地方政府中算做得很完整的。

柯接著以民眾黨主席身分出席提名記者會，公布第二波十名區域立委參選人名單，包括台東、高雄、台南、台中、新竹、桃園、新北，未來還有第三波立委名單，正在陸續找人。

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媒體問自韓國瑜投入總統大選，藍綠對峙加溫，這樣第三勢力會不會更邊緣化？柯文哲說，藍綠都沒有告訴民眾，當選後台灣會如何？如蔡英文當選，兩岸關係會不會改變？至於韓，「發大財這個就算了，不要再喊口號好不好？」

他說，自己不敢隨便離開位置，因為台北有很多市政，全神貫注都不一定做得好，「不過韓國瑜的問題是比較小啦，因為他什麼都還沒做，比較沒有壓力」。

面對民眾黨進搶票，民進黨秘書長羅文嘉表示，從目前選情評估看來，民眾黨區域立委提名目的似乎不是為了當選，而是要將民進黨的候選人拉下來。

民眾黨目前已提名十八名區域立委，其中九人本身或親屬與民進黨有關，五人與國民黨有關聯，並不乏有意參選但未獲提名、或因故被開除黨籍者。由於提名名單都帶點「藍綠」色彩，被外界解讀是「藍綠復仇者聯盟」。