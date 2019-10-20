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丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

馬批蔡拙於兩岸 讚林郁方國際人才

2019-10-20 18:19台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

前總統馬英九20日出席國民黨立委參選人

林郁方競選總部成立大會，痛批蔡政府上任以來兩岸關係倒退，不到4年內斷交7個國家，大讚林郁方是國際關係的專家，若是進立法院可以好好監督外交部。林郁方也細數過去擔任立委，推動捷運萬大線與雙子星案兩項政績。

馬英九表示，國際外交上官方的關係就是主權的象徵，因此邦交國斷交是傷害了台灣主權。蔡總統常常誇耀自己維護主權最力者，其實她維護主權最差。馬英九批評，蔡總統都怪中共打壓，其實是不承認九二共識，導致兩岸關係惡化的結果。

馬英九也稱讚林郁方是國際關係的人才，除了「唱歌」之外，其他的都比現任立委林昶佐優秀。

林郁方提及自己過去擔任立委的政績。仍在施工中的捷運萬大線，是他向馬總統請求列入「愛台12項建設」之一。至於雙子星案，他曾向交通部要求必須排除萬難興建地下停車場，避難時可作為防空避難室。他也指出，現任台北市長柯文哲只是收割兩位前市長這兩項建設的成果。

台北雙子星案13年內流標5次，2013年更爆發弊案，收賄的前議員賴素如正是馬英九的前辦公室主任。2019年更因為中資問題而延宕5個多月。

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