排入藍不分區名單？ 吳敦義陷長考

2019-10-18 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨主席吳敦義。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨不分區立委提名作業時程與規定，下周三送中常會審議。初步規畫十月廿八日起受理正式推薦與登記，十一月十六日由中央委員行使同意權，同意名單後再送黨主席吳敦義核定；十一月十八日吳敦義將核定最後名單，吳自己是否排入名單將進入攤牌期，黨務人士說，吳敦義應仍在長考。

不分區立委提名，除吳敦義考慮自己排進名單外，包含黨副主席曾永權、目前兼任大小黨鞭的政策會執行長曾銘宗、雲林農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介，也都在被推薦名單看好之列。

知情人士點名，現任不分區立委童惠珍、許毓仁、陳宜民、林麗蟬都有意角逐，童以女性、僑務經驗被認較有機會；中常委系統中，曾文培、李德維、姚江臨、劉大貝、呂學樟、李昭平都傳出有意角逐。

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此外，行政院前政委蔡玉玲、醫師公會全聯會前祕書長蔡明忠、亞洲警察學會祕書長葉毓蘭、警政署督察室前主任耿繼文、前立委鄭麗文、羅淑蕾都被點名。