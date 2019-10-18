蘇震清重申清白 造成誤解願向主席致歉

2019-10-18 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北報導



前天砲打黨中央的民進黨立委蘇震清，昨天發出聲明「願向主席表達歉意」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨不分區之爭浮上檯面，立委蘇震清前天砲打黨中央，民進黨主席卓榮泰昨天強硬反嗆，黨中央不接受任何威脅。蘇震清昨天傍晚發出聲明表示，卓榮泰認為自己威脅黨中央，其中造成的誤解，「我願向主席表達歉意」，但他對自己的清白有信心，盼卓務必以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

蘇震清的叔叔、立法院長蘇嘉全昨天受訪表示，蘇震清到底能不能進入不分區名單，相信卓榮泰「會有大智慧處理」。對於被指動員派系成員杯葛民進黨中執會，蘇嘉全說，他平常就很少參與中執會事務，沒有能力杯葛。至於妻子洪恒珠將脫黨參選立委，蘇嘉全說，他反對妻子參選。

蘇震清昨發表聲明指出，政治人物的聲譽清白就如同生命般重要，近一年來，他不斷遭受特定人士抹黑，請卓榮泰理解政治人物奮力維持清譽的情緒，他絕對禁得起司法的檢驗，但他需要的是一個公平公正程序。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蘇震清說，他前天受訪只是還原當時卓榮泰三次的親口承諾，以及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程。他是基於黨的團結，才主動接受協調，退出初選。他已向卓報告，願以更高標準來面對黨內質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止惡質抹黑的文化。

該選區爭取連任的民進黨立委參選人鍾佳濱說，不分區立委像大隊接力，要推出黃金陣容，區域立委就像跑百米，大家努力跑第一，他身為百米選手，能做的就是努力衝刺。