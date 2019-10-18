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蘇震清重申清白 造成誤解願向主席致歉

2019-10-18 23:48聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

前天砲打黨中央的民進黨立委蘇震清，昨天發出聲明「願向主席表達歉意」。圖／聯合報系...
前天砲打黨中央的民進黨立委蘇震清，昨天發出聲明「願向主席表達歉意」。圖／聯合報系資料照片
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民進黨不分區之爭浮上檯面，立委蘇震清前天砲打黨中央，民進黨主席卓榮泰昨天強硬反嗆，黨中央不接受任何威脅。蘇震清昨天傍晚發出聲明表示，卓榮泰認為自己威脅黨中央，其中造成的誤解，「我願向主席表達歉意」，但他對自己的清白有信心，盼卓務必以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

蘇震清的叔叔、立法院長蘇嘉全昨天受訪表示，蘇震清到底能不能進入不分區名單，相信卓榮泰「會有大智慧處理」。對於被指動員派系成員杯葛民進黨中執會，蘇嘉全說，他平常就很少參與中執會事務，沒有能力杯葛。至於妻子洪恒珠將脫黨參選立委，蘇嘉全說，他反對妻子參選。

蘇震清昨發表聲明指出，政治人物的聲譽清白就如同生命般重要，近一年來，他不斷遭受特定人士抹黑，請卓榮泰理解政治人物奮力維持清譽的情緒，他絕對禁得起司法的檢驗，但他需要的是一個公平公正程序。

蘇震清說，他前天受訪只是還原當時卓榮泰三次的親口承諾，以及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程。他是基於黨的團結，才主動接受協調，退出初選。他已向卓報告，願以更高標準來面對黨內質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止惡質抹黑的文化。

該選區爭取連任的民進黨立委參選人鍾佳濱說，不分區立委像大隊接力，要推出黃金陣容，區域立委就像跑百米，大家努力跑第一，他身為百米選手，能做的就是努力衝刺。

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