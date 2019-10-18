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高雄第六選區／趙天麟、陳美雅廝殺 吳佩蓉拚空戰

2019-10-18 23:09聯合報 記者謝梅芬／高雄報導

民進黨立委趙天麟拚連任。 記者謝梅芬／攝影
民進黨立委趙天麟拚連任。 記者謝梅芬／攝影
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現任國民黨籍高雄市議員陳美雅更上一層樓爭取立委席次。 記者謝梅芬／攝影
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無黨籍吳佩蓉擅長打空戰。 記者謝梅芬／攝影
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高雄市立委第六選區的苓雅、前金、新興等區是公教密集區域，結構有利於藍營，選區重畫納入鹽埕、鼓山，戰局撲朔迷離。民進黨立委趙天麟第三度扣關立院，遇上國民黨資深議員陳美雅，藍綠兩強捉對廝殺，加上擅長議題與空戰的無黨籍吳佩蓉，讓這一局更有可看性。

第六選區變動幅度不小，除保留原有的前金區、新興區及苓雅區61里，另接收鼓山區、鹽埕區。選區重新畫分的後續效應究竟對誰有利，目前仍難預測，但第六選區公教人口多，不少人對年金改革政策有怨氣，或多或少衝擊趙天麟選情。

六年級的趙天麟是謝長廷子弟兵，曾歷任民進黨發言人、青年部主任、高雄市議員等，是綠營明日之星，趙也曾參加民進黨高雄市長初選，展現企圖心。熱愛馬拉松運動的他，籌組慢跑隊，陽光形象深植人心。擁有3個孩子的趙天麟，常舉辦親子活動，親近年輕父母的心。

藍營經過黨內初選，由資深議員陳美雅脫穎而出，陳是早稻田大學法律博士，追隨父親陳明吉的腳步踏入政壇，已連任四屆議員，問政表現犀利。陳美雅除勤走地方，也上電視節目爭取曝光，增加選民對她的好感度。

相較於趙天麟、陳美雅在地方經營扎根深，選民對無黨籍吳佩蓉相對較陌生。清大歷史所畢業的吳佩蓉，待過林佳龍、陳其邁及鄭麗君立委時期的國會辦公室，擔任法案研究助理。吳是「東廠事件」的吹哨者，時任促轉會副研究員的她，將內部開會錄音交給媒體，爆發「東廠」之說。

總統大選和立委選情有某種程度共伴效應，蔡英文總統多次到高雄拉抬趙天麟等立委選情，陳美雅則寄望「韓流」再發威。吳沒有政黨奧援，會不會成為不滿藍綠選民的另一選擇，也值得觀察。

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