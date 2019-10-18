民進黨不分區內戰 蘇嘉全：相信主席有大智慧

民進黨的不分區立委提名紛爭浮上檯面，立委蘇震清昨點名蔡英文總統、總統府秘書長陳菊和民進黨主席卓榮泰等人，表示都曾承諾將他列不分區立委名單，若黨中央推翻承諾，蘇將脫黨參選。立法院長蘇嘉全今天表示，蘇震清能不能進入不分區名單？相信卓榮泰主席有大智慧來處理。

民進黨主席卓榮泰上午說，黨內立委蘇震清發表不智談話威脅黨中央，但黨中央不受任何威脅，不分區立委提名程序仍會繼續進行。

民進黨周三中執會流會，外傳是因蘇嘉全不滿黨規畫的不分區名單，暗中使力杯葛，對於這樣的說法，蘇嘉全今天表示，他哪有能力杯葛中執會會議，中執會有39人他沒有這個能力，也沒有所謂的杯葛中執會。但對於蘇震清能不能進入不分區名單，蘇則表示，他相信卓榮泰主席會有大智慧處理。

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另外，對於蘇嘉全夫人洪恒珠將退出民進黨，參選屏東第一選區立委，蘇嘉全則表表示，「我重申，我個人反對我太太參選。」至於蘇震清若無列不分區是否將脫黨參選？蘇嘉全表示，這要去問蘇震清。

卓榮泰今天在淡水陪立委呂孫綾掃街，記者詢問新蘇系占不分區立委名額太多的問題，他說，來到淡水，希望事情也能雲淡風輕。黨內有派系的問題，但他一直努力超脱派系，如黨內副主管人事就是如此，從來沒有考慮派系，希望不分區立委名單能夠盡快討論。

卓榮泰說，他事前曾向蔡總統報告名單，但第一次開會時，大家的情緒反應太激烈，導致中執會流會。原則上黨中央計畫下周處理，因為時間非常緊迫。