國民黨不分區 吳敦義、曾永權暗自角力

2019-10-18 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨下屆不分區立委提名作業時程與提名作業規定下周三送中常會審議，推估將於10月28日至11月8日受理正式推薦與登記，11月16日中央委員行使同意權，11月18日黨主席吳敦義核定，吳敦義及副主席曾永權誰列入不分區，將進入關鍵角力期。

此外，規範近幾次全代會中都引發爭議的不分區立委「不同意權」提名方式的提名辦法，周三中常會上也可望進行討論。但挺吳派中常委分析，考慮不分區立委提名穩定性，最後應仍會維持現制。

外界關注黨主席吳敦義是否自放入不分區立委名單。黨副秘書長杜建德表示，不分區立委提名要經提名審核委員會與提名審查小組審議，提名過程一定秉持公平、公正、無私、無我原則，現在沒辦法論斷誰會擔任或不擔任不分區立委。

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有黨務人士認為，吳敦義將組發會前主委李哲華閃電陣前換將，等同宣示要將自排入不分區立委名單，宣告曾永權出局。不過也有黨務人士則說，吳應仍在長考，但以李哲華仍願在曾永權勸說下續留智庫，顯見吳、曾仍有協商空間，曾並未完全出局，吳當然也未確定。

據了解，國民黨規畫下周三中常會通過下屆不分區立委提名作業時程與提名作業規定，24日發函請中評委、中央委員、各層級黨部推薦，10月28日至11月8日受理登記。

11月9日展開黨籍、黨權與表現等消極資格查核，11日至13日提名審查小組、提名審核委員會會議審議人選，並於13日將正式提名名單、排名序提報中央委員會，16日召開中央委員會議行使同意權，經同意名單18日送吳敦義核定，之後即正式至中選會登記。