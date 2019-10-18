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北市立委第3選區雙帥對決 他點出吳怡農若贏蔣萬安的指標意義

2019-10-18 10:06聯合新聞網 綜合報導

吳怡農昨上午以跑點、快閃方式，在捷運站前拜票。記者楊正海/攝影
吳怡農昨上午以跑點、快閃方式，在捷運站前拜票。記者楊正海/攝影
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總統大選將至，民進黨在台北市立委第3選區（中山、北松山）推出吳怡農，挑戰現任國民黨立委蔣萬安，被視為是雙帥對決。吳怡農以跑點等方式在捷運站拜票，更推出看板「比蔣萬安更好的男人」。國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，如果吳怡農可以贏蔣萬安的話，意味全台灣沒有一個國民黨立委是不能贏的，這就是他的指標意義。

台北市立委第3選區多年來是國民黨立委連霸，現任立委蔣萬安不只帥氣親民，問政也有一定成績，今年民進黨推派吳怡農，高顏值高學歷引發討論，此外台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨也推選新移民二代、教授何景榮參戰，形成「三帥對決」的局面。

吳怡農17日上午以跑點、快閃方式，在捷運站前拜票，以行天宮站、松江南京、中山國小站、中山站、雙連站、民權西路站等6個位於選區的捷運站為主，他表示，走訪許多商圈、看到沒落市場，讓他更有想法活化商圈、鼓勵創業，促進經濟，宣示自己會是「比蔣萬安更好的男人」。

吳怡農說，選戰剩下時間很短，只有80多天，現在每天一早6、7點就開始跑行程，包括送車、市場、公園，都不放過。今天跑點、快閃，就是要讓中山區的通勤選民，更快認識他。

根據《TVBS》報導，國民黨草協聯盟發起人李正皓指出，對國民黨區域立委而言，因為沒有母雞帶領，民進黨的大軍也已經壓境襲來，導致其壓力很大。而蔡英文最近輔選的區域就包括吳怡農選區，他表示，「如果吳怡農真的可以贏蔣萬安的話，這意味著全台灣，沒有一個國民黨立委是不能贏的，這就是他的指標意義」。

吳怡農則表示，「這個是非常重大的任務，非常很重要的一個責任，總統跟黨主席看重我們這個選區，對我來說也是很大的一個鼓勵」。

蔣萬安日前提到，民生、經濟等民眾關心的議題是他在國會問政的重點。此外，包括照護年長者，如何讓長照制度越來越健全和普及，也仍然是他持續關注的議題。面對連任之路，他表示會全力以赴。回顧第一次參選立委時，堅持正面選舉，並由自己率先做起；面對競爭，他同樣期待進行一場正面的選舉。

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