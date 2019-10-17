親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

蘇震清：卓榮泰若不守諾 我跳下來選區域立委

2019-10-17 23:55聯合報 記者丘采薇林敬殷游明煌／連線報導

綠委蘇震清表示，下周三將出席民進黨廉政會說明。圖／聯合報系資料照片
綠委蘇震清表示，下周三將出席民進黨廉政會說明。圖／聯合報系資料照片
分享

民進黨前天中執會原要通過「不分區提名委員會」名單，隨後傳出立法院長蘇嘉全因不滿自己未入列而動員派系杯葛，讓中執會流會，黨內也盛傳蘇嘉全此舉是為了姪子蘇震清進入不分區安全名單。蘇震清昨天透過新聞稿表示，關於不分區提名，民進黨主席卓榮泰親口承諾三次以上，如果僅因「一個報導」就弄掉他，他一定會跳下來選屏東區域立委。

卓榮泰昨說，他一定會提一份安全名單。至於安全名單的內容，卓並未說明。民進黨發言人李明俐說，黨會持續溝通，全力促成黨內最大的團結，現在需要先完備不分區立委提名的相關程序作業。

屏東縣因選區變更案由三席合併成兩席立委，蘇震清日前在黨內協調時禮讓立委鍾佳濱，也宣布改爭取不分區立委，但隨後有報導指蘇震清涉及上市公司誠美材集團掏空案，傳出黨內高層考量蘇震清是否還適合放入不分區名單，引發蘇震清及蘇嘉全不滿。

蘇震清透過辦公室表示，他因選區變更禮讓鍾佳濱，之前卓榮泰已答應，他一定會列入不分區前十名安全名單，當初他是為了黨內和諧禮讓，不能因為子虛烏有的案子就說他牽扯其中、有疑慮，這樣不公平，不能未審先判，就這樣斷了他的政治路。

蘇震清表示，如果不捍衛自己的清白，等於默認此事，考慮要脫黨參選，他也將出席下周三民進黨廉政委員會親自說明。

民進黨中執會前天流會，外傳有人不滿不分區立委提名委員名單中有太多新系跟蘇系，也有報導說是向蔡總統「造反」。曾任民進黨代理主席的基隆市長林右昌昨天說，卓榮泰曾致電希望他擔任不分區提名委員會委員，就他了解，蔡總統沒介入不分區提名委員名單，去說造不造反的問題，對總統和立法院長蘇嘉全都不太公平。

行政院長蘇貞昌昨表示，他當過黨主席，知道黨主席不好當，他也會給主席多鼓勵。主席拜託他擔（不分區提名委員）工作，作為黨員，他會幫忙，至於黨的各種事項由黨去說明。

2020選舉2020立委選舉2020不分區立委蘇嘉全2020選舉屏東縣立委
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

選戰觀察／蘇家人「三連發」…劍指黨政高層

2019-10-18 00:01

綠營內戰 蘇嘉全妻將脫黨選立委

2019-10-17 23:45

林國慶兒任陸政協？ 綠營提告

2019-10-17 23:37

台南第四選區／林宜瑾、林燕祝拉鋸戰 林志文殺出

2019-10-17 23:34

宗教聯盟 台南提名4立委

2019-10-17 23:31

苗栗第二選區／3強鼎立 藍綠之外也有另種選擇

2019-10-17 23:27

高雄第五選區／黃柏霖挑戰 李佳玲夾殺 李昆澤回防

2019-10-17 23:12

稱卓榮泰答應列不分區 蘇震清嗆：反悔不排除脫黨參選

2019-10-17 16:53

民進黨茶壺風暴！蘇震清：若有必要不排除自己參選

2019-10-17 16:40

兩個蘇院長過招吃相難看 王鴻薇：實在有礙觀瞻

2019-10-17 15:21

影／港湖女神高嘉瑜生日出書 柯文哲影片賀：唯一支持！

2019-10-17 14:55

宗教聯盟在台南推4立委席次 台語歌手挑戰陳亭妃

2019-10-17 14:36

保留藍綠曖昧空間 郭家軍立委提名採保守

2019-10-17 14:19

影／跟總統造反？ 林右昌：蔡總統沒介入不分區委員會

2019-10-17 13:23

立委余天爭取修正地方制度法 讓村里長領薪

2019-10-17 13:19

林國慶兒子當大陸政協？ 林：政策協調委員 非政協

2019-10-17 13:03

憂韓粉不敢找郭台銘站台 郭辦：尊重藍立委參選人評估

2019-10-17 12:44

保留藍綠合作空間 劉宥彤：郭家軍立委提名會保守

2019-10-17 12:35

高嘉瑜發表新書 賴清德、柯文哲祝她生日快樂

2019-10-17 11:42

影／高嘉瑜發表個人新書「相信自己」

2019-10-17 11:38

不分區談不攏致中執會流會 蘇貞昌：給主席多鼓勵

2019-10-17 11:37

綠營分裂！ 蘇嘉全太太洪恆珠將退民進黨選立委

2019-10-17 10:48

這一區藍營立委連霸 吳怡農：我是比蔣萬安更好的男人

2019-10-17 09:57

侯友宜輔選動起來 籲支持國民黨提名的參選人

2019-10-17 03:48

力保侄子蘇震清進不分區？蘇嘉全午宴派系 綠中執會流會

2019-10-17 00:26

高雄第四選區／林岱樺vs.徐慶煌 二度交手

2019-10-16 23:56

台南第三選區／三屆立委陳亭妃 童小芸越級挑戰

2019-10-16 23:52

苗栗第一選區／老將尬新秀 美女刺客是變數

2019-10-16 23:06

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24
看更多

熱門文章

國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

2019-10-17 16:31

空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」

2019-10-17 14:49

綠營分裂！ 蘇嘉全太太洪恆珠將退民進黨選立委

2019-10-17 10:48

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

2019-10-17 18:46

愛貓社團被關韓粉做的？ 孫大千：乾脆說壞事都是韓粉做的

2019-10-17 08:16

宅神點出韓國瑜造勢場子看來人氣高 但恐有這盲點

2019-10-17 07:52

宮廟主委幫韓國瑜抽出上上籤 有貴人相助化解危機

2019-10-17 09:18

影／韓國瑜批政院高鐵南延案是盲腸線 他選上總統不會同意

2019-10-17 13:13

郭董70歲生日跟張忠謀夫婦一起過 願中華民國國富民強

2019-10-17 20:35

林國慶兒子當大陸政協？ 林：政策協調委員 非政協

2019-10-17 13:03

「韓國瑜可能當選！」 挺蔡大將王浩宇說原因在這裡

2019-10-17 15:57

郭董要告「黑郭人士」 李正皓：跑步哥要變跑路哥了

2019-10-17 14:23

最新民調／蔡英文支持度40.5% 韓國瑜谷底緩升至27.9%

2019-10-17 11:00

影／昨天才說要檢討一例一休 韓國瑜今天霸氣喊廢除

2019-10-17 14:35

叫宵夜找到另一半？她遇見超可愛外送員下一秒糗爆

2019-10-17 17:28

自嘲戳破國瑜的新衣 李正皓：開除我能救選情？

2019-10-17 16:50

韓國瑜拋檢討一例一休 勞團：難道要回到周休一日？

2019-10-17 14:45

國民黨開鍘鄭佩芬、李正皓 網友說乾脆一起開除這兩人

2019-10-17 19:54

三軍司令部虛級化裁減將額？ 國防部高調否認揚言告人

2019-10-17 12:03

國民黨開鍘李正皓 李：趕走烏鴉，趕不走災難！

2019-10-17 17:01

台灣警察一國二制？立委要警政署說明為何差別對待基層

2019-10-17 20:19

兩個蘇院長過招吃相難看 王鴻薇：實在有礙觀瞻

2019-10-17 15:21

韓國瑜喊廢一例一休 工商界：惡法應通盤檢討

2019-10-17 21:15

侯友宜輔選動起來 籲支持國民黨提名的參選人

2019-10-17 03:48

這一區藍營立委連霸 吳怡農：我是比蔣萬安更好的男人

2019-10-17 09:57

空軍同婚官兵退出 國軍聯合婚禮將無同婚新人

2019-10-17 13:45

上班自由？外送員控訴：排班看績效 倒數計時器逼人

2019-10-17 16:24

宗教聯盟在台南推4立委席次 台語歌手挑戰陳亭妃

2019-10-17 14:36

獨／鐵打兄弟讓中華民國更好！ 里長掛看板向郭台銘致敬

2019-10-17 14:02

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

高鐵南延屏東六塊厝 張善政：韓上任絕不認帳

2019-10-17 14:27

稱卓榮泰答應列不分區 蘇震清嗆：反悔不排除脫黨參選

2019-10-17 16:53

【即時短評】甩草包 韓國瑜丟政策直球對決空心菜？

2019-10-17 11:32

台灣芭樂開放進口美國 蔡總統臉書酸韓「這不是MOU」

2019-10-17 18:21

溝通訪美行 韓國瑜明銷假半天與AIT主席莫健首次會面

2019-10-17 19:57

李佳芬胞弟受專訪 揭露最真實的韓國瑜

2019-10-17 13:59

不認同高鐵南延方案 韓國瑜：上任不會對南台灣大小眼

2019-10-17 14:58

韓國瑜請假高雄就完了？ 他提醒柯文哲不是罵韓草包嗎

2019-10-17 10:41

警大系主任洩題助50人金榜題名 黃國昌：考選部睡一年

2019-10-17 17:16

韓國瑜喊廢一例一休 行政院：很難對即興式說法有評論

2019-10-17 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top