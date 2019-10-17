蘇震清：卓榮泰若不守諾 我跳下來選區域立委

綠委蘇震清表示，下周三將出席民進黨廉政會說明。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨前天中執會原要通過「不分區提名委員會」名單，隨後傳出立法院長蘇嘉全因不滿自己未入列而動員派系杯葛，讓中執會流會，黨內也盛傳蘇嘉全此舉是為了姪子蘇震清進入不分區安全名單。蘇震清昨天透過新聞稿表示，關於不分區提名，民進黨主席卓榮泰親口承諾三次以上，如果僅因「一個報導」就弄掉他，他一定會跳下來選屏東區域立委。

卓榮泰昨說，他一定會提一份安全名單。至於安全名單的內容，卓並未說明。民進黨發言人李明俐說，黨會持續溝通，全力促成黨內最大的團結，現在需要先完備不分區立委提名的相關程序作業。

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屏東縣因選區變更案由三席合併成兩席立委，蘇震清日前在黨內協調時禮讓立委鍾佳濱，也宣布改爭取不分區立委，但隨後有報導指蘇震清涉及上市公司誠美材集團掏空案，傳出黨內高層考量蘇震清是否還適合放入不分區名單，引發蘇震清及蘇嘉全不滿。

蘇震清透過辦公室表示，他因選區變更禮讓鍾佳濱，之前卓榮泰已答應，他一定會列入不分區前十名安全名單，當初他是為了黨內和諧禮讓，不能因為子虛烏有的案子就說他牽扯其中、有疑慮，這樣不公平，不能未審先判，就這樣斷了他的政治路。

蘇震清表示，如果不捍衛自己的清白，等於默認此事，考慮要脫黨參選，他也將出席下周三民進黨廉政委員會親自說明。

民進黨中執會前天流會，外傳有人不滿不分區立委提名委員名單中有太多新系跟蘇系，也有報導說是向蔡總統「造反」。曾任民進黨代理主席的基隆市長林右昌昨天說，卓榮泰曾致電希望他擔任不分區提名委員會委員，就他了解，蔡總統沒介入不分區提名委員名單，去說造不造反的問題，對總統和立法院長蘇嘉全都不太公平。

行政院長蘇貞昌昨表示，他當過黨主席，知道黨主席不好當，他也會給主席多鼓勵。主席拜託他擔（不分區提名委員）工作，作為黨員，他會幫忙，至於黨的各種事項由黨去說明。