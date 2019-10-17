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台南第四選區／林宜瑾、林燕祝拉鋸戰 林志文殺出

2019-10-17 23:34聯合報 記者周宗禎／台南報導

林宜瑾（右）有小英總統站台大力推薦。 記者周宗禎／攝影
林宜瑾（右）有小英總統站台大力推薦。 記者周宗禎／攝影
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林燕祝勤跑基層，親和力強，受基層百姓歡迎。 記者周宗禎／攝影
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林志文有阿扁總統強力推薦。 圖／取自林志文臉書
林志文有阿扁總統強力推薦。 圖／取自林志文臉書
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下屆立委選戰台南第4選區，原是藍綠「雙林」女戰將林宜瑾與林燕祝對決，一邊一國行動黨最近推出林志文參選，頂著阿扁招牌，另外，還有「宗華教信聯盟黨」昨宣布推出生命教育講師林淑娟參選，主要訴求為反對同性婚姻法、擺脫藍綠白。

四選區由原二選區新化、新市合併原5選區永康而成新選區，藍綠基本版塊是綠稍大於藍。歷屆立委選舉民進黨在永康、新化、新市得票都高出2成以上。

本屆市議員選舉「雙林女將」主戰場都在永康，林燕祝得票數19628，林宜瑾10249，林燕祝整合深藍又催出淺藍投票，大贏9千多票， 不過地方認為林宜瑾因篤定連任「未盡全力」，這次有危機感不能等量齊觀，當時有韓流加持，綠營又鬧分裂之下，而今韓流熱潮似有消退，這次綠軍已漸整合，綠營期待以歷來綠大於藍的新化、新市合併永康，能夠一舉超前藍軍，不料半路殺出林志文，選情頓時變得詭譎。

目前地方預料，以林宜瑾在永康耕耘20多年，雖林燕祝已有後來居上之勢，雙方在永康差距不會很大，勝負關鍵可能在新化與新市，因而近來「雙林」與兩人樁腳在兩地勤跑基層，不時短兵相接，賴清德一定會跳出來為子弟兵林宜瑾大力助選，催出本土票基本盤。

但林燕祝草根性及爆發力強，服務深入基層，不畏強權，為弱勢小市民代言的形象深植人心，也不是省油的燈，此次能否出線，端看「韓流」效應及中間選民意向，藍營強調有信心拿下這席立委席次，好戲正要上場。

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