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質疑林國慶兒任平潭政協委員 綠告違反兩岸條例

2019-10-17 20:02中央社 嘉義市17日電

以無黨籍身分參選嘉義縣山區立委的林國慶，兒子林智遠遭質疑擔任中國政協委員及國企副總，民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠今天告發違反兩岸人民關係條例。林國慶籲回歸選舉本質。

林智遠表示，僅是擔任「特邀政治協商委員」，可以直接調查，不要與父親林國慶選舉混為一談。林國慶則說，請回歸選舉本質，不要做沒有人性的操控。

林沐惠上午會同律師前往嘉義地檢署按鈴申告，他說，臉書近來瘋傳林智遠擔任中國福建省平潭政協委員期間的影片，影片中林智遠不斷鼓吹中國惠台一貫統戰措施，鼓勵台商赴平潭投資。

林沐惠指出，林智遠甚至擔任中國國企色彩濃厚的「平潭自由貿易區兩岸發展有限公司」副總，負責對外招募台商前往平潭，林智遠擔任中國政治性機關幹部，已明顯違反「兩岸人民關係條例」相關規定。

林沐惠說，林國慶要參選嘉義縣立委，而他的兒子林智遠卻是在中國擔任政協委員及國企副總，恐會影響國家安全及損失國家利益，今天向嘉義地檢署告發，希望司法機關調查清楚。

林沐惠律師說明，根據兩岸人民關係條例相關規定，台灣地區人民擔任大陸地區法人、團體或其他機構職務或為其成員，不得從事妨害國家安全或利益行為，若有妨害行為，可處3年以下有期徒刑、拘役，得併科新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，相關蒐證資料會陸續交給檢方。

林智遠解釋，他只是擔任「特邀政治協商委員」，無法參加大陸人大會議，大陸每年舉辦的政協會議，雖然台商會透過特邀協商委員給予大陸官方一些建議，但許多發展較好的台商都有參與這樣的會議。

他說，台灣很多人在大陸擔任這樣的職位都只是顧問職，因為在大陸有創業，自己也是顧問職擔任協助角色，加上現在台灣很多年輕人前往大陸創業，自己就是擔任年輕人與大陸官方溝通管道，大陸其他省分也都有這樣的角色。

林智遠強調，台灣政府如果認為這樣的角色有問題，可以直接調查，不要與父親林國慶的選舉混為一談。

林國慶則表示，兒子正正當當在大陸做生意，只是因為自己要參選，民進黨就這樣極盡所能的抹黑及傷害，請回歸選舉本質，不要做沒有人性的操控，這種選舉方式只會讓選民唾棄，最後選民會選擇公平正義的一方。

民進黨嘉義縣第2選區（山線）立委陳明文準備爭取連任。前立法委員林國慶10日在臉書宣告，以無黨籍身分參選同選區立委。

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