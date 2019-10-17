侯友宜輔選動起來 籲支持國民黨提名的參選人

2019-10-17 03:48 中央社 新北16日電



新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

過去避談選舉的新北市長侯友宜日前出席新北市戰警總會成立大會，藍營立委參選人幾乎全到齊，侯友宜現場呼籲支持國民黨總統及立委參選人，展現輔選動能。

新北市警界人士於14日在新莊區新農園會館舉行的「新北市戰警總會」成立大會，包括侯友宜、新北市議長蔣根煌、國民黨新北市黨部主委李乾龍等人參與。

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在這場非公開行程中，侯友宜展現豐沛警界人脈及輔選動能，獲國民黨提名及推薦的各區立委參選人中，除了羅明才因行程趕不及外，其餘都到場。

侯友宜向戰警總會的成員請託支持國民黨籍立委參選人，還介紹與會的韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維，現場氣氛熱烈，如同一場輔選造勢活動。

由於侯友宜對外說法都強調市政優先，未對外說明是否將投入總統及立委輔選工作。立委參選人、新北市退休警察人員協會理事長林國春說明，戰警總會多由退休警察組成，首任理事長為蔡義猛，當天並非選舉造勢大會。

李乾龍表示，當晚不是輔選行程，但他相信侯友宜市政優先的態度一定能對市民發揮最大的輔選效應，後續輔選工作啟動後，不僅能提振韓的選情，未來也會有助立委選情，因屆時有韓國瑜及前任新北市長朱立倫、侯友宜等3隻「母雞」輔選，區域立委選情一定看好。

鄭世維表示，國民黨總統參選人韓國瑜請假後從南部出發，逐漸向北部而來，侯友宜在面對下週議會市政總質詢下，這次籲現場支持國民黨總統及立委提名人選，其中輔選誠意「不言可喻」。

他強調，侯友宜市政優先並獲市民肯定的做法是正確的，未來輔選也才有力道，侯友宜現在輔選不需要說出「韓國瑜」3個字，相信未來一定能發揮更強分進合擊的效果。