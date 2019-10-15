凌子楚投入嘉市立委選戰 盼樹立選舉典範

2019-10-15 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市議員凌子楚上周在臉書宣布投入嘉市立委選舉，最近展開「一日行腳」，第一步希望徒步走完西區45個里，深入與選民互動，凌子楚說，他不會有競選總部、看板或活動等，希望做大膽的實驗，用最低的成本來選舉，樹立選舉的典範。

凌子楚投入參選後，目前嘉市立委參選人有國民黨提名的傅大偉、民進黨提名的王美惠、台聯黨提名的蔡永泉和郭家軍推出的戴寧，5人全是嘉義市議員，各自都有很好的支持度，也使選情更加競爭。

台北市長柯文哲日前來訪嘉市，凌子楚全程陪同，被視為會是柯文哲推出的人選，凌說，雖然認同柯文哲的理念，但他是獨立參選，並非柯要他選，他身上勳章也已過多，是藍綠惡鬥下的倖存者，仍維持無黨籍，不會加入任何政黨。

凌子楚說，15年前就有參選想法，在2004年和2008年也都有參選立委，原因是想推動科學園區，帶動產業發展，新竹市和嘉義市同步升格省轄市，但城市發展卻產生差異，希望讓嘉義縣市合作，個別提供350公頃的農地，成立牛稠溪科學園區，突破現有的都市計畫，這是他最主要的參選理念。

凌子楚說，這次投入立委參選的市議員都是很好的人選，嘉義市議會有很好的傳統，就是互相幫助，每個人都有參選權利，他「自己跟自己選」，不會把輸贏看得很重。