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彰化三選區／對上洪宗熠 謝衣鳳要演復仇記

2019-10-07 23:33聯合報 記者林敬家劉明岩／彰化報導

國民黨提名謝衣鳳(前中)參選彰化三選區立委，為母親前立委鄭汝芬演出「復仇記」。 ...
國民黨提名謝衣鳳(前中)參選彰化三選區立委，為母親前立委鄭汝芬演出「復仇記」。 記者林敬家／攝影
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彰化縣立委三選區目前是藍、綠對決態勢，民進黨洪宗熠力拚連任，他獲公都盟票選優質立委，在地方也以大型座談、小型客廳會經營；國民黨的謝衣鳳雖是新兵，但她出身政治世家，有母親前立委鄭汝芬、弟弟謝典林加持，加上握有宣傳優勢，知名度扶搖直上。雙方砲火猛烈，反成彰化煙硝味很濃的一區。

彰化三選區包括二林、溪湖、北斗區，此區值得玩味是，2016年洪宗熠代表綠營出馬，在大環境優勢下擊敗當時藍營現任的鄭汝芬，4年後由女兒謝衣鳳代母上陣演出「復仇記」。

民進黨現任立委洪宗熠，連日座談會、客廳會不斷，與民眾近距離接觸力拚連任。 記者林...
民進黨現任立委洪宗熠，連日座談會、客廳會不斷，與民眾近距離接觸力拚連任。 記者林敬家／攝影
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50歲現任的洪宗熠為法學士與行管、企管雙碩士，曾任立委翁金珠、沈富雄助理，連任4屆縣議員，學經歷豐富；此次尋求連任，大環境不利下，洪宗熠也感受到選情緊繃，數月來主動出擊打議題戰，包括海洋垃圾、有線電視降價收費等，鞏固基本盤，也極力拉攏青年選票。

謝衣鳳雖是新人，但在政治世家長大，對選戰並不陌生，一上陣就有大將之姿。她形象清新，有留英、政大經濟系博士高學歷加持，搭配家族的人脈、資源豐沛，曝光率極高；她也與總統大選密切結合，「挺韓」形象鮮明獲韓粉支持，加上親自操刀社群經營打「空戰」，實力不容小覷。

地方人士認為，彰化三選區的藍仍大於綠盤，洪宗熠雖有現任優勢，要順利連任必須整合派系；謝衣鳳的政治世家背景是優勢也是包袱，想爭取青年選票，仍然需要走出自己的路。

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