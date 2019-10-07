「蔣萬安PK吳怡農」誰勝？ 網：他光這點就不知道加多少分了

2019-10-07 21:10 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在PTT上詢問「蔣萬安VS吳怡農」誰比較帥，隨後便引來大批網友留言，並直言「他光這點就贏了」。圖擷自 蔣萬安臉書 吳怡農臉書 分享 facebook

2020總統大選將近，除了總統選情備受關注外，各黨所提名的立委候選人也受到各界矚目，尤其以中山、松山區的台北市第3選區最有看頭。由國民黨現任立委蔣萬安對上民進黨提名的吳怡農，由於兩個人皆長相清秀、高顏值，因此時常被譽為「雙帥之爭」。日前就有網友在PTT上討論「兩個人到底誰比較帥」，PO文一出隨即引發網友熱議。

原PO在文中提到，一個是政治新鮮人另一個則是蔣家後代，兩人的學經歷都相當優秀，她自己原本是偏愛蔣萬安，但是現在比較喜歡「小鮮肉」吳怡農，不討論政治僅就政治以外討論，隨後便詢問廣大網友「比較喜歡哪種類型呢？」

貼文一出後立刻吸引許多女網友留言，紛紛表示比較喜歡吳怡農勝過蔣萬安，「吳怡農放棄美國籍就不知道加多少分了」、「吳比較帥，也比較認真」、「吳怡農的學歷是真的猛」、「吳已經38歲？還真的看不出來」、「無論臉還是身材都是吳勝出」。但也有蔣萬安的紛絲認為當然是蔣比較帥，「蔣萬安比較帥，感覺氣質比較好，吳雖然也帥但是屬於可愛型」、「蔣是美國律師，學經歷超級優秀啊」。

綜合下來，認為吳怡農比較帥的網友占大多數，許多網友認為吳勝蔣的原因不僅是在於外表，還包括身材、學經歷等等，甚至在台灣當過兵與否都成了勝出關鍵，甚至還有網友打趣的說「吳怡農的聲音超有磁性」、「吳怡農笑起來比較迷人」。