藍營新北立委參選人 臉書號召國慶唱國歌

2019-10-07 12:11 中央社 新北7日電



中國國民黨新北市多名立法委員參選人，今天同步在臉書發文號召藍營支持者及中間選民，10日參加國父紀念館的萬人唱國歌活動，盼喚回對中華民國的感動，展現對國家的熱愛。

新北市的國民黨籍立委參選人，今天製作10日「萬人唱國歌嘉年華」活動文宣，同步在臉書（Facebook）粉絲專頁宣傳，號召藍營支持者國慶日當天下午2時，持國旗到國父紀念館唱國歌，展現對中華民國的支持。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，這是繼總統參選人韓國瑜與立委選人的大幅競選看板後，繼續一波文宣造勢，以臉書同步行動展現新北市各選區立委參選人團結勝選的氣勢。

土城與三峽選區立委參選人林金結在臉書表示，往年「光輝十月」滿街國旗的畫面，已有多少年不再看過；台灣選手與年輕人才在國際得獎，拿著中華民國國旗揮舞的畫面，總是讓人感動。盼望，國慶日當天再感動一次。

包括現任永和區立委林德福、五股與蘆洲區的參選人黃桂蘭、板橋西區的參選人林國春等人，在臉書文宣上也是與韓國瑜同框，號召唱國歌活動。

板橋東區的柯志恩、汐止選區的李永萍等人，在文宣上則是凸顯個人影像特質，並未與韓國瑜一起合影。

市黨部今天上午同步公布12名立委參選人的造勢文宣，比較特殊的是，樹林選區的參選人黃志雄是與現任市議員的妻子洪佳君同框。不過，黨部宣稱的12選區同步團結上架，截至11時許，仍有黃志雄、中和區的邱烽堯等人的文宣並未上架。