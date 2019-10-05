郭柯進軍國會！郭正亮：下屆兩大黨席次都難過半

2019-10-05 13:33 聯合新聞網 綜合報導



鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲兩人日前「合體」，替台灣民眾黨推出的立委參選人合拍競選宣傳照。圖／台灣民眾黨提供 分享 facebook

2020大選接近，國民黨主席吳敦義預測，國民黨立委席次將超過60席，但民進黨立委郭正亮認為此預測過於樂觀，由於現在已沒有太陽花效應、韓流影響，且鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲聯手進軍國會，明年立委兩黨都不過半機會很大。雖兩大黨都有接近50席的實力，但國民黨比較少一點大約45席到55席，民進黨大約50席到60席。

根據《中評社》報導，郭正亮表示，由於國民黨總統參選人韓國瑜聲勢下滑，國民黨立委參選人試圖與韓保持距離，尤其以新北市長侯友宜最明顯，且新北市國民黨立委參選人會找侯站台，而非韓。

郭正亮表示，去年韓流發威，今年威力減退，民進黨原有實力逐漸回復，如雲林第一選區蘇治芬上陣後，民調就追趕國民黨提名張嘉郡，預計雲林以南民進黨支持度，會恢復以前的正常程度，但台中以北對民進黨而言就相對困難。

而郭台銘、柯文哲兩人將以台灣民眾黨提名候選人進軍國會，郭正亮表示，要看他們提名的人選，才能確定是否對兩黨造成威脅。如新北市土城選區提名國民黨背景的前立委李嘉進之子李縉穎，等於是保送民進黨現任立委吳琪銘，因李過去背景是國民黨；而彰化縣第二選區他們派出陳杰，那民進黨現任立委黃秀芳機會就很大。

不過台灣民眾黨也有許多代表沒有色彩，如新北市第七選區由現任立委羅致政，對上國民黨現任不分區立委柯志恩，民眾黨則提名PTT名人「神龍Z9」吳達偉，但因為吳沒有色彩，因此無法斷言到底會搶到誰的票。