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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

朱立倫助選柯志恩 虎媽貓爸談教養

2019-10-03 19:18台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「高中後孩子就可以交男女朋友！」、「不會給孩子保險套！」前新北市長朱立倫3日幫立委柯志恩助選時，兩人異口同聲如此說。在他們臉書直播《貓爸X虎媽：老師怎麼教自己的小孩》中，柯志恩說，她在家是標準的「虎媽」。朱立倫則說，我跟台灣多數的爸爸一樣是「貓爸」；我們兩個分別屬於「父慈母嚴」，正好符合社會潮流。

教養觀念開放

「選擇結婚對象是孩子們自己的事，家長給予祝福就好。」自詡為惡媽的柯志恩補了個但書，雖說要尊重兒子選擇，「但是」如果真的不喜歡孩子選的女孩子，媽媽可以在婚禮當天惡搞新娘，「婆婆自己連換4套禮服，搶去媳婦的光彩。」朱立倫虧說，我就知道會有個「但是」，虎媽每次說贊成的時候，後面都會加上但書。2位觀念開放的家長在鏡頭前鬥嘴，場面相當搞笑。

小編出題快問快答，家裡會討論政治嗎？朱立倫回答，小時候完全不跟孩子談政治，但長大有必要訓練判斷力，「爸爸做決定也會尊重孩子的意見。」此外，朱也不支持自己家孩子跳入火坑從政。柯志恩則坦言，家裡小孩對政治完全沒興趣。

允許小孩幾歲交男女朋友？兩人一致認為是16歲，進入高中後，就可以開放讓孩子試著去交往了。那會給小孩保險套嗎？兩人異口同聲答「不會」，重要的是教導孩子「保護自己」的觀念，有需要時他們自己去買。

朱：感謝挫折

「見到立法院同事感覺很親切。」朱立倫媒體聯訪時提到，周邊許多人認為他一帆風順，現在有些令人惋惜，但他自己認為，「人生就是要歷練、經歷不同的過程，感謝失敗的經驗，讓我從挫折中學習。」朱立倫再談回輔選說，競選失利後，真切體會到失業的感覺，但當啦啦隊幫好朋友「就業」也很棒。

被問到，近日國民黨組發會主委李哲華遭撤換一事，是否因為「李哲華過於倒向韓國瑜？」朱立倫表示，這說法並不屬實，黨務幹部應該跟競選總部結合在一起，本就該多支持總統候選人。

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