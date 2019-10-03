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郭柯合體 民眾黨「雙母雞」啟動

2019-10-03 01:01聯合報 記者邱瓊玉鄭媁／台北報導

鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（右）兩人昨晚「合體」為台灣民眾黨立委參選...
鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（右）兩人昨晚「合體」為台灣民眾黨立委參選人合拍競選宣傳照，啟動「雙母雞」輔選。 圖／台灣民眾黨提供
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二○二○選情激烈，「郭柯聯盟」動向備受各界關注。鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲兩人昨晚「合體」，替台灣民眾黨推出的立委參選人合拍競選宣傳照，形同民眾黨正式啟動「雙母雞」輔選陣式。

值得注意的是，民眾黨區域立委至今全台提名八席，但郭台銘卻不是所有人選全都支持，雙北五席立委參選人中，只和其中四人合照，另外還有正牌「郭家軍」、前市府幕僚李縉穎，唯一被排除在外的立委參選人，就是綠營出身的台北市大安文山選區立委參選人張幸松。

郭台銘與民眾黨立委參選人合照卻「排綠」，柯文哲表示，郭董是藍營出身，比較喜歡國民黨籍、無黨籍，那也有可能，也許有他的政治立場，順其自然，大家方便就好了，何必八個人一定要站在一起拍定裝照；郭台銘則是笑而不語。

總統大選倒數百日，親民黨手握總統參選「門票」，不僅國民黨立委王金平有意爭取，柯文哲也未把話說死，郭台銘近日也表態不排除見面聊聊。

柯文哲成立台灣民眾黨後，又延攬台北市議員黃珊珊擔任副市長，未事先知會親民黨，引發黨內反彈。柯盼與宋見面「解釋誤會」，並共商立委選舉情勢。

王金平重申參選到底 「上天若要我承擔 自然會安排」

王金平昨重申參選到底，若親民黨願把門票給他，他就盡力而為；若不給，就是上天不讓他選，落得清閒，不用強求，順其自然，上天若需要他承擔責任，自然會安排一條路。

親民黨秘書長李鴻鈞表示，大家都是好友，見面很正常，由於時間緊迫，三方幕僚這兩天應該就會來接觸。

2020選舉2020立委選舉台灣民眾黨

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