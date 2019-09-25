林國慶被通知抽中「驚崩聖駕」籤詩 網驚：要轉運了？

2019-09-25 17:01 聯合新聞網 綜合報導



民進黨前立委林國慶在臉書上貼出一張玄天上帝給的籤詩，引發網友討論。 圖擷自 林國慶臉書 分享 facebook

民進黨前立委林國慶近來積極表態，願代表國民黨參選下一屆區域立委選舉，對戰綠營山區資深立委陳明文。對此，林國慶曾表示這場選舉是一場硬仗，但下定決心要打破「明文規定」，近日林國慶在臉書上貼出一張玄天上帝給的籤詩，網友看到籤文紛紛留言「看見曙光了，勇者不懼」。

2020年選戰腳步逼近，除了總統選情激烈外，藍綠也努力爭取立委最大席次。嘉義縣第二選區（山區）立委選情，由民進黨立委陳明文角逐連任。國民黨也積極整合反陳明文的力量，期望儘早產生山區立委提名人選，其中，民進黨前立委林國慶近來動作頻頻，積極表態參選意願。

林國慶24日在臉書寫道「被通知阿里山受鎮宮北極玄天上帝有指示要給我，昨天前往請示領旨，經三聖杯後指意如下，『薛剛踢死太子驚崩聖駕！』」，並附上一張籤詩，內容則為「月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色，戶內用心再作福，當官分理便有益。」

根據「籤詩網」，「薛剛踢死太子驚崩聖駕」的故事大概為，唐代將軍薛仁貴之孫薛剛，在前往遼西姑姑家探親前夕，父親擔心他喝酒鬧事，吩咐不可以喝酒，因此薛剛發誓「如果喝酒，全家死光光」。

然而薛剛在路上遇到伍雄，不顧誓言與他喝酒作樂。在薛剛一次酒醉後，竟踢死張宰相的兒子張保，而張保是皇上的乾兒子，氣得皇上判薛斬首之罪，不料隔天行刑時，伍雄率眾殺入刑場劫走薛剛。皇帝得知後「悚然大驚，臉色慘白，大叫一聲，從此斷了氣。」

不少網友看了籤詩紛紛留言「這首詩我抽過，是中秋後會運勢提升，只要順勢而為」、「厲害的籤詩，符合現況」、「連神明都忍無可忍～要國慶哥出仕翻轉不明文法規」、「驚崩聖駕，真的很貼切」、「國慶哥加油，下架300萬立委」。