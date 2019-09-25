親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

林國慶被通知抽中「驚崩聖駕」籤詩 網驚：要轉運了？

2019-09-25 17:01聯合新聞網 綜合報導

民進黨前立委林國慶在臉書上貼出一張玄天上帝給的籤詩，引發網友討論。 圖擷自林國慶...
民進黨前立委林國慶在臉書上貼出一張玄天上帝給的籤詩，引發網友討論。 圖擷自林國慶臉書
分享

民進黨前立委林國慶近來積極表態，願代表國民黨參選下一屆區域立委選舉，對戰綠營山區資深立委陳明文。對此，林國慶曾表示這場選舉是一場硬仗，但下定決心要打破「明文規定」，近日林國慶在臉書上貼出一張玄天上帝給的籤詩，網友看到籤文紛紛留言「看見曙光了，勇者不懼」。

2020年選戰腳步逼近，除了總統選情激烈外，藍綠也努力爭取立委最大席次。嘉義縣第二選區（山區）立委選情，由民進黨立委陳明文角逐連任。國民黨也積極整合反陳明文的力量，期望儘早產生山區立委提名人選，其中，民進黨前立委林國慶近來動作頻頻，積極表態參選意願。

林國慶24日在臉書寫道「被通知阿里山受鎮宮北極玄天上帝有指示要給我，昨天前往請示領旨，經三聖杯後指意如下，『薛剛踢死太子驚崩聖駕！』」，並附上一張籤詩，內容則為「月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色，戶內用心再作福，當官分理便有益。」

根據「籤詩網」，「薛剛踢死太子驚崩聖駕」的故事大概為，唐代將軍薛仁貴之孫薛剛，在前往遼西姑姑家探親前夕，父親擔心他喝酒鬧事，吩咐不可以喝酒，因此薛剛發誓「如果喝酒，全家死光光」。

然而薛剛在路上遇到伍雄，不顧誓言與他喝酒作樂。在薛剛一次酒醉後，竟踢死張宰相的兒子張保，而張保是皇上的乾兒子，氣得皇上判薛斬首之罪，不料隔天行刑時，伍雄率眾殺入刑場劫走薛剛。皇帝得知後「悚然大驚，臉色慘白，大叫一聲，從此斷了氣。」

不少網友看了籤詩紛紛留言「這首詩我抽過，是中秋後會運勢提升，只要順勢而為」、「厲害的籤詩，符合現況」、「連神明都忍無可忍～要國慶哥出仕翻轉不明文法規」、「驚崩聖駕，真的很貼切」、「國慶哥加油，下架300萬立委」。

有網友認為受鎮宮籤師很靈驗，更透露「中秋後會運勢提升，只要順勢而為」。 圖擷自林...
有網友認為受鎮宮籤師很靈驗，更透露「中秋後會運勢提升，只要順勢而為」。 圖擷自林國慶臉書
分享

2020選舉2020選舉嘉義縣立委陳明文林國慶民進黨2020立委選舉

相關新聞

傳沈富雄列民眾黨不分區第一名 蔡壁如：我們也嚇一跳

2019-09-25 15:19

立委選舉輔選恐再釀黨紀爭議 國民黨續留郭台銘現歧見

2019-09-25 13:56

新竹縣議員吳旭智宣布選立委 竹縣一選區將四腳督

2019-09-25 12:55

首支競選影片曝光 鄭宏輝主打柯建銘接班人

2019-09-25 12:41

選舉假想敵和心魔是蘇巧慧？侯友宜：是市政做不好

2019-09-25 10:44

賴品妤嗆對手「中國代理人」 李永萍反譏「肥貓的女兒」

2019-09-24 23:02

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

影／朱立倫為林奕華助選 獻唱「城裡的月光」

2019-09-24 16:45

蔡英文和洪慈庸同框 洪希望2020國會本土台派過半

2019-09-24 16:40

郭家軍是否競選立委 郭幕僚：朝參選方向規劃

2019-09-24 14:33

民眾黨不分區立委 郭台銘幕僚高虹安列口袋名單

2019-09-24 13:59

賴品妤批親中 李永萍：年輕人不要搞暗黑能量

2019-09-24 12:34

數據整理／民眾黨公布首波名單 看柯文哲怎麼拚立委席次

2019-09-23 11:02

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

不滿林濁水多次批韓國瑜是草包 孫大千發文反擊

2019-09-25 12:39

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲

2019-09-24 18:22

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

影／遭罵爛官 蔡碧仲與立委火爆對嗆：我一定提告

2019-09-25 12:29

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

2019-09-25 16:05

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

2020大選被偷了？雷倩：民進黨厲害的地方

2019-09-25 14:30

國民黨不批准退黨 郭辦：絕不接受中常委慰留

2019-09-25 17:05

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

陸軍：M1A2將與其他戰車一樣使用柴油

2019-09-25 12:00

感恩見面會韓國瑜將不請自來？郭陣營：掃碼才能入場

2019-09-25 15:56

不要再藏了！他向韓國瑜喊話「張善政可以出來了沒？」

2019-09-25 10:30

府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top