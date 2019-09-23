小黨挑戰…小英撿槍 綠委滿地找子彈

2019-09-23 00:05 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 陳洛薇



蔡總統表示，面對中國打壓，要代表台灣人說清楚，並堅持不接受一國兩制。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

二○二○大選回歸藍綠對決，第三勢力仍然牽制民進黨選情，前副總統呂秀蓮和喜樂島聯盟合作領表投入總統大選，時力也揚言徵召立委黃國昌參選總統，加上台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨來勢洶洶，蔡英文總統明年想力拚完全執政，難上加難。

蔡政府執政三年多，兩岸外交難以拓展，觀光業者度寒冬，國家陷入雪崩式斷交危機，蔡總統當初承諾國人的「維持現狀」早已破功；內政上，蔡總統也失分連連，推動年金改革、轉型正義卻造成社會嚴重對立，總統府特勤私菸案重創蔡政府形象，公懲會前委員長石木欽案更讓蔡英文的司法改革蒙羞。

民進黨完全執政掌握國會過半席次，立法院儼然成為蔡政府的立法局，但當初承諾民間團體的實價登錄二．○（揭露門牌資訊、預售屋實價登錄）、礦業法修法一再跳票，攸關千萬勞工退休保障的勞保年改仍遭執政黨擱置，完全執政缺少制衡力量，綠色小黨紛起挑戰，讓民進黨這次立委選舉倍感危機。

二○一六立委選舉，民進黨在國會狂掃六十八席，去年九合一大敗後，民進黨內對明年國會席次相對悲觀。二○二○立委選舉，國民黨、台灣民眾黨揮兵進軍國會，加上時代力量和其他泛綠小黨搶攻政黨票，民進黨腹背受敵。

本報民調也顯示，四成選民在立委選舉考慮投給藍綠以外的其他政黨，未來國會第三勢力隱然成形，第三勢力對民進黨立委選情衝擊遠高於國民黨。

蔡英文狂餵選民芒果乾，操作恐中牌挽回支持度，但民進黨的政黨支持度卻低迷不振，這是選民可能分裂投票的示警。蔡英文雖撿到槍，綠委們還在滿地找子彈，近來卯足勁撒資源，要政院助攻埋單地方建設，還喊出加碼老農津貼搶救農民選票，足見民進黨立委選情之困窘。