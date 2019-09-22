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韓國瑜、朱立倫同框造勢 讚洪秀柱真的辣

2019-09-22 19:11台灣醒報 記者張元融╱台北報導

韓國瑜（左）、洪秀柱（中）與朱立倫（右）22日於台南市婦女會餐會同台造勢。（ph...
韓國瑜（左）、洪秀柱（中）與朱立倫（右）22日於台南市婦女會餐會同台造勢。（photo by朱立倫辦公室）
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韓國瑜持續跑週末競選行程，並首度與朱立倫洪秀柱3人同框！新北市前市長朱立倫22日赴台南幫國民黨台南市立委參選人洪秀柱舉辦「洪秀柱南征造勢大會」。朱說，與韓國瑜的立共同標是「藍軍要合，才有勝選的可能」。韓致詞時說，孓然一身的洪秀柱把自己嫁給了中華民國，這次是「女元帥南征」。

韓、朱致詞誇柱

朱立倫特別準備四串辣椒項鍊，親自為柱姊及國民黨台南市區3位候選人童小芸、林燕祝、蔡淑惠戴上。他表示：「蔡英文自稱辣台妹，但小辣椒比辣台妹辣！」昔日立院小辣椒洪秀柱也接著嗆聲：「蔡英文不是辣台妹，她亂台妹、 毀台妹，我們才是真的辣！」贏得台下支持者一片掌聲。

至於日前「韓朱密會」談些什麼？朱立倫說，我們共同目標就是藍軍要合，要團結，才有勝選的可能，不會談個人要談整體。

「民不聊生、民心思變、民氣可用。」韓國瑜致詞說，民進黨執政3年多，兩岸關係倒退、經濟停滯，搞得民不聊生，這次女元帥洪秀柱用大無畏的精神南征，就是告訴大家，台灣政治生態已開始改變、可看出民心思變，台南人已經給民進黨幾十年的機會，若洪秀柱能贏得明年選舉，就代表「民氣可用」。

朱與韓談團結

被問到，外界稱「韓、朱是雙母雞」？朱立倫回應：「母雞只有一隻，就是韓國瑜；那小雞是我們所有的立委，都是啦啦隊、助選員。」朱也說，不論母雞帶小雞或洪秀柱比較狠的「小雞拱母雞」，最重要的是團結。

被問到明年大選扮演的角色，朱立倫回應說，「我相信我應該還是不錯的助選員啦！」針對近期與韓國瑜對談，談些什麼？朱表示，我們共同目標就是「藍軍要團結，才有勝選的可能。」是否有與韓談到搭檔明年大選？朱說，不要去談個人問題，要談整體。

「姐姐妹妹站起來！」現場其實是婦女會餐會，而針對進場時有媒體報導洪秀柱說與朱此番同台「怨氣大了」，洪致詞澄清說，我講的「怨氣」不是恩怨情仇，是市政不良的民怨積累太大。 她更批日前宣布停辦的高雄大港開唱，「脫衣脫褲，有議員在台上幹聲連連罵長輩」，不歡迎有違社會善良風俗的大港開唱來台南擴展。

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