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頭撞麥克風爆紅 賴品妤超「胸」比基尼辣照被翻出

2019-09-19 16:53聯合新聞網 綜合報導

賴品妤一夕爆紅，昔日的泳裝照也被翻出。 圖／截取自賴品妤臉書
賴品妤一夕爆紅，昔日的泳裝照也被翻出。 圖／截取自賴品妤臉書
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被喻為「太陽花女戰神」的賴品妤昨天（18日）成為鎂光燈焦點，除了她被民進黨提名參選新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委選戰之外，還因為她在記者會上90度鞠躬撞到麥克風，瞬間爆紅。有網友翻出她昔日比基尼泳裝辣照，顏值高加上好身材讓賴品妤更受矚目。

賴品妤的臉書上可見多種不同造型。 圖／截取自賴品妤臉書
賴品妤的臉書上可見多種不同造型。 圖／截取自賴品妤臉書
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賴品妤昨天在記者會上致詞時顯得有些緊張，當她最後行90度鞠躬時頭卻撞上麥克風，第一時間她並沒有抬起頭來，反而將頭壓得更低，頭髮因此掛在麥克風上，彷彿像是「蟑螂鬚」。當賴品妤把頭抬起來時，頭髮還把麥克風上的套子甩掉，畫面播送出去後引起熱議。

賴品妤事後在自己的臉書上發了2則動態，有點懊悔的表示「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣」，還自嘲的說「我比對手幽默」。

賴品妤過去在太陽花學運時就受到關注，還被封為「太陽花女戰神」，她還是前立委賴勁麟的女兒。在昨天一夕爆紅後，許多網友翻出賴品妤昔日的比基尼辣照，只見她穿著黑色兩截式泳裝在泳池邊擺出性感撩人的姿勢，好身材一覽無遺。

她在自己的臉書上也能看到許多不同風格的照片，有性感、優雅、美艷等造型，讓網友看了忍不住的說「果然是女神」、「我從現在開始支持妳，加油」、「未來新委員，我是為了比基尼而來朝聖的，哈哈…加油祝高票當選」、「汐止選民全力支持」、「新立法院女神準備誕生」。

賴品妤的臉書上可見多種不同造型。 圖／截取自賴品妤臉書
賴品妤的臉書上可見多種不同造型。 圖／截取自賴品妤臉書
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賴品妤的臉書上可見多種不同造型。 圖／截取自賴品妤臉書
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2020選舉賴品妤2020選舉新北市立委

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