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國民黨艱困選區 尋求與無黨籍合作

2019-09-19 14:10聯合晚報 記者周志豪／台北報導

明年立委選舉，國民黨僅剩四個立委選區未完成提名，金門縣立委提名，可望改以協調產生人選，台中市第三選區加快提名腳步，至於台中第一與嘉義第二選區區，與無黨籍人士尋求合作。

黨務人士說，金門本來要公告初選，國民黨立委陳玉珍希望能在中秋後地方協調，目前各政黨可能提名人選已陸續就位，國民黨認為能不經初選決定人選最好，對陳建議樂觀其成，就讓地方多點時間協調。據了解，金門縣議員李應文也有意角逐立委選舉。

台中市立委第三選區（后里潭子），徵召現任台中市副市長楊瓊瓔參選，希望楊盡快請辭副市長投入選舉，楊表示想再多聽地方意見，台中市長盧秀燕對楊很器重，會再溝通。

台中市立委第一選區（清水大甲），黨務人士表示，提名協調小組原本通過徵召陸委會前副主委張顯耀，但張以要再多了解地方情形多次延後提名，黨須有備案。目前已與昨天剛加入國民黨的雲林菜農林佳新有默契，請林先遷戶籍備戰，但還是要尊重地方的意見。

嘉義縣立委第二選區（山區），黨務人士說，提名或支持人選，要能達到對民進黨立委陳明文有牽制效果，重點在能否整合出一個人，前立委林國慶因被起訴，參選意願高，但是否整合支持，也要再尋求地方共識。

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